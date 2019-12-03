Зеленский подписал указ об энергетической безопасности Украины

Одним из важных стало решение о диверсификации поставок топлива до 30% из одного источника.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ от 2 декабря 2019 года "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", текст опубликован на его сайте.

Ключевым моментом стало решение диверсифицировать поставки газа, нефти и других видов топлива, кроме ядерного, из одного источника до 30%.

Кроме того, кабмину была поручена разработка комплекса мер по наращиванию сырьевой базы Незалежной и созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учётом требований Европейского союза по созданию и поддержке таких запасов до 1 апреля 2020 года, а также минимизации последствий ограничительных мер со стороны Российской Федерации.

Зеленский своим указом также отменил два изданных в 2014 году указа по теме энергобезопасности, в том числе от 1 мая, которым было поручено "Нафтогазу Украины" подать иск в международный арбитраж в случае, если российская сторона откажется поставлять газ по сниженной цене, действовавшей в феврале — марте 2014 года.

Ранее "Газпром" предложил заключить новый контракт на транзит газа из России через Украину при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях: украинская сторона настаивает, чтобы российская компания выплатила ей долг в $3 млрд. И если не деньгами, то газом. 2 декабря Незалежная выдвинула условие отказа от финансовых претензий к "Газпрому".