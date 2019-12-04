Тело мужчины найдено под завалами после взрыва газа в Белгородской области

Тело мужчины было найдено под завалами в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС.

Как стало известно Лайфу, личность погибшего была установлена, им оказался Севрюков С. 1983 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось о шести пострадавших, ещё одного человека искали спасатели.

Взрыв газа произошёл в посёлке Яковлево Белгородской области на улице Шаландина в жилом четырёхэтажном доме. МЧС организовало минуту тишины для поиска людей под завалами. Причиной инцидента названа неисправность газового котла. На место выехал губернатор региона, администрация обещает оказать помощь в расселении разрушенных квартир. Следком начал проверку по факту происшествия.