Зеленский о компенсации "Газпрома" Украине: Мы готовы взять газом

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным удалось снять вопрос о компенсации "Газпромом" трёх миллиардов долларов "Нафтогазу". Решение о возмещении средств ранее было вынесено Стокгольмским арбитражным судом.

— Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти, — заявил президент Украины, его речь транслировал телеканал "Прямой".

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что решений по газу между Россией и Украиной достигнуто не было. Также сообщалось, что Украина намерена продолжать переговоры по поставкам газа, при этом не отказываясь от компенсации со стороны "Газпрома".

Напомним, 18 ноября российская сторона предложила украинской продлить контракт на транзит голубого топлива при условии, что обе стороны откажутся от претензий в топливной сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.