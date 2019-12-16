"Ехала-то первым классом". Немецкий ж/д концерн упрекнул Грету Тунберг

Экоактивистка проехала в прекрасных условиях часть своего пути, но фотографии выложила почему-то только из тамбура.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn вступил в переписку с 16-летней экоактивисткой Гретой Тунберг, после того, как она опубликовала в социальной сети Twitter фотографию, на которой сидит на полу вагона поезда среди множества чемоданов.

— Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то направляюсь домой, — написал Грета в подписи под фотографией.

Компания Deutsche Bahn, у которой и так не лучшая репутация из-за частых опозданий их рейсовых поездов, публично извинилась перед Тунберг, чтобы смягчить гнев её 3,6 миллиона подписчиков. Однако спустя время концерн удалил сообщение и опубликовал другой пост:

— Было бы ещё лучше, если бы ты упомянула, как дружелюбно и компетентно тебя сопровождали наши сотрудники вагона первого класса, — возмутилась компания.

Как впоследствии выяснилось, Тунберг действительно часть пути проехала первым классом.

— Я и не утверждала обратного. Переполненные поезда — знак того, что спрос на железнодорожные перевозки высок, — парировала экоактивистка.

Напомним, что Грета Тунберг прославилась после того, как на сессии Генассамблеи ООН по вопросу современных климатических проблем выступила с обращением к мировым лидерам, обвинив их в украденном детстве и разрушенных мечтах.

С тех пор её то награждают, то открыто оскорбляют. В адрес активистки не раз негативно высказывались известные личности, например бывший ведущий Top Gear, Николай Валуев и Герман Стерлигов. На её защиту встали известные актёры Арнольд Шварценеггер и Леонардо Ди Каприо. Девочку признали человеком года. Очевидно одно: равнодушным всемирный успех подростка-активистки оставляет мало кого.