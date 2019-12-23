СМИ: Кабмин ФРГ рассчитывает на завершение строительства "Северного потока — 2"

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Фото © Nord Stream 2

Отмечается, что консорциум Nord Stream 2 также выразил желание как можно скорее продолжить работу.

Правительство Германии "твёрдо рассчитывает", что строительство газопровода "Северный поток — 2" будет завершено, несмотря на санкции со стороны США. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась, прокомментировали изданию источники в Кабмине Германии.

Отмечается, что консорциум Nord Stream 2 заявил, что хочет продолжить строительство трубопровода как можно скорее.

22 декабря посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что санкции, введённые Соединёнными Штатами против "Северного потока — 2", были приняты в интересах Евросоюза и многие страны благодарны за них. Он подчеркнул, что это позволит диверсифицировать источники энергии в Европе, чтобы ни одна страна не могла оказывать с их помощью давление.

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Власти США требуют немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции.

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