Кевин Спейси выпустил рождественское видео и предложил "убивать добротой"

Актёр рассказал, что в уходящем году восстановил здоровье и внёс в свою жизнь некоторые изменения.

Актёр Кевин Спейси опубликовал новое рождественское послание в образе героя сериала "Карточный домик" Фрэнка Андервуда, где дал своим зрителям один совет.

В начале видео под названием KTWK (Kill Them With Kindness — Убейте их своей добротой) Спейси поздравил зрителей с Рождеством и отметил, что уходящий год был хорошим.

— Я, к счастью, восстановил своё здоровье. В свете этого я внёс несколько изменений в свою жизнь и предлагаю вам сделать то же самое, — сказал Спейси.

Актёр добавил, что хотел бы, чтобы в 2020 году в мире было больше добра, и отметил, что он чертовски серьёзен.

— В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не нравится, можете, разумеется, напасть в ответ. А можете сдержать свой пыл и сделать кое-что неожиданное. Вы можете убить их своей добротой, — посоветовал Спейси с хитрым лицом.

Как ранее сообщал Лайф, Кевин Спейси попал в центр скандала в связи с обвинениями в домогательствах после заявления актёра Энтони Рэппа. Затем в отношении актёра начались расследования по трём изнасилованиям. В начале июля один из "пострадавших" не смог дать в суде показания против Спейси. После этого прокуратура США отозвала свои обвинения. В начале августа актёр впервые выступил на публике после скандала. А в сентябре умер массажист, который обвинял Спейси в сексуальных домогательствах. Спустя несколько месяцев суд закрыл дело против Спейси в связи со смертью истца.