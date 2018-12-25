Триумф Касаткиной, взлёт Хачанова и яркий год Медведева. Герои тенниса — 2018

Лайф продолжает рассказывать о спортсменах, которые проявили себя в уходящем году и стали настоящими героями. На очереди — наши теннисисты.

Дарья Касаткина

21-летняя россиянка Дарья Касаткина, которую часто сравнивают с Марией Шараповой, блестяще провела 2018 год и вошла в десятку лучших теннисисток мира (рейтинг WTA).

Первым большим шагом на этом пути стал февральский турнир в Дубае, где Дарья дошла до финала. В решающем поединке она уступила украинке Элине Свитолиной. Но важно отметить, что по ходу этого турнира она обошла сразу нескольких топ-теннисисток: Агнешку Радваньску, Йоханну Конта, Елену Веснину и Гарбинье Мугурусу.

В марте Дарья вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США), где уступила лишь японке Наоми Осаке. На этом соревновании она обыграла Слоан Стивенс, Каролин Возняцки, а также Анжелик Кербер и Винус Уильямс.

Дальше у Касаткиной были два крупных соревнования — турниры Большого шлема. На Roland Garros она впервые в своей карьере дошла до стадии четвертьфинала, а следом на Уимблдоне повторила этот успех. Дважды в сезоне дойти до 1/4 финала ТБШ — это очень хороший результат для молодой уроженки Тольятти.

В этом году Даша пять раз доходила до финалов, но завоевать трофей ей удалось лишь на домашнем турнире — Кубке Кремля.

Как итог, Касаткина ярко провела этот сезон, вошла в топ-10 рейтинга WTA, а также стала первой запасной на Итоговом турнире в Сингапуре. Очевидно, что она находится в лучшей своей форме, поэтому ждём новых достижений от неё уже в следующем году.

Карен Хачанов

Яркий год получился и у Карена Хачанова. На январском турнире АТР в Окленде (Новая Зеландия) он дошёл до четвертьфинала, а в феврале добрался до такой же стадии на Открытом чемпионате Южной Франции. Но это была только разминка.

В начале осени Карен победил на московском турнире — Кубке Кремля, а затем заставил говорить о себе весь мир, благодаря тому что обыграл в финале турнира Парижа не кого-нибудь, а самого Новака Джоковича.

— Хачанов абсолютно заслужил победу. Честь ему и хвала! Он молодой, но уже стабильный теннисист, топ-игрок, — сказал первая ракетка мира о Карене сразу после матча.

Для россиянина этот титул, завоёванный в Париже, стал четвёртым в ATP.

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По итогам года в мировом рейтинге Хачанов поднялся на 11-е место, что ранее ему ещё не удавалось.

Даниил Медведев

В мужском теннисе у нас были ещё не менее важные победы в этом сезоне. 21-летний Даниил Медведев завоевал сразу три титула в этом году.

Обладателем своего первого трофея в карьере он стал на престижном турнире ATP Sydney International. В финале россиянин обыграл Алекса де Минора (Австралия).

Уже в августе он выиграл турнир в Уинстон-Сейлеме (США), а затем Медведев стал победителем турнира в Токио, призовой фонд которого составил почти 1,8 миллиона долларов.

— Перед US Open Series я сделал предложение своей девушке и после этого провёл лучшую концовку сезона в своей жизни. Так что, видимо, это было хорошее решение! Ведь я выиграл практически два титула подряд, один из них — ATP 500. Плюс вошёл в топ-20. Значит, я всё делаю правильно, — сказал Даниил.

Сейчас Медведев — 16-я ракетка в мире.

В следующем году будем ждать от Хачанова и Медведева также побед и новых трофеев!

Кто, по вашему мнению, — Дарья Касаткина, Карен Хачанов или Даниил Медведев, — заслуживает звания "Теннисист года"? Принимайте участие в голосовании, которое организовал Лайф.

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