Золотая Загитова, рисковая Медведева и звезда Туктамышева. Героини года на льду

Лайф продолжает серию публикаций о лучших спортсменах 2018-го. В фигурном катании год стал самым событийным за последнее десятилетие, особенно для России. Золото и серебро Олимпиады у женщин, конфликты фанатов, отъезд двукратной чемпионки мира в Канаду и драматичный чемпионат России, прошедший на выходных, — в этом году всё развивалось как в лихо закрученном сюжете сериала. Лайф предлагает выбрать его главного героя.

И ожидаемо на победу претендуют три наши девушки. Уж слишком далеко в развитии ушло российское женское катание по сравнению с другими видами и по сравнению с другими странами (во всяком случае, так можно было говорить до появления японки Рики Кихиры).

Алина Загитова

Лучшая фигуристка 2018 года по результатам — Алина Загитова. Она начинала год в тени Евгении Медведевой, которая выигрывала всё и вся, а в итоге в январе опередила партнёршу сначала на чемпионате Европы, а потом и в драматичнейшей схватке на Олимпиаде. В спорте не так часто бывают исторические моменты, но те объятия Алины и Жени, слёзы последней, ничейный результат в произвольной программе с точностью до сотой балла — всё это однозначно нам запомнится.

Загитова вызывала восхищение, недоумение и даже недовольство соперниц — как можно во второй половине программы делать все прыжки? Но только никто этого не запрещал и никто не мог их сделать так и в таком объёме, как наша золотая Алина. Всё это вкупе с некоторой настороженностью к юниорке со стороны партнёров по сборной: наверное, сейчас уже ни для кого не секрет, что в команде Олимпийских атлетов из России и профессиональном сообществе чуть больше поддерживали Евгению, чем юную выскочку Алину. Выскочку, разумеется, в хорошем смысле этого слова.

"Золотая" Алина Загитова. Кто она — новая королева фигурного катания

Затем было пятое место на чемпионате мира, поездка на который, наверное, и не очень была нужна, и хороший старт в Гран-при с двумя победами, но — поражением в финале от японки Кихиры с её идеальным тройным акселем. Но там Загитова, по крайней мере, была лучшей из россиянок, а под конец года на чемпионате России она проиграла трём юниоркам из группы Тутберидзе и даже Станиславе Константиновой. Что будет дальше? Очень интересно. До чемпионата Европы всего месяц.

И достойна ли после такого года Алина звания фигуристки года? Решать вам.

Евгения Медведева

Тем более что второй в нашем списке идёт её принципиальная соперница — Евгения Медведева. К началу 2018 года она подходила в статусе непобедимой, но уже на домашнем чемпионате Европы проиграла Алине 5,5 балла. К началу соревнований в Пхёнчхане букмекерские конторы и специалисты считали фавориткой именно Загитову. В итоге на Олимпийских играх Медведева проиграла 1,31 балла и даже стала первой в произвольной программе, правда, показав идентичный с Загитовой результат. Но приняла поражение более чем достойно — и за это её стоит уважать. Да, были эмоции, но с Загитовой она обнялась, поздравила её и до сих пор лестно высказывается в интервью. И даже фотографирует с цветами.

О напряжении в отношениях Этери Тутберидзе и Медведевой ходили слухи, но только в мае было официально объявлено об уходе фигуристки. После этого Сеть заполонили видеорасследования того, что сказала Медведева Тутберидзе после олимпийского финала. Мол, там была фраза: "Вы всё сделали, чтобы победила Алина". Потом Тутберидзе обвинила Медведеву в просьбах к тренеру придержать Загитову в юниорках. Так или иначе — Евгения решила сменить образ жизни и место жительства, переехав в Торонто к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

С тех пор начался сложнейший период в её жизни — этапы Гран-при россиянка завалила, регулярно падая, чего при Тутберидзе представить себе было нельзя. В финал не попала. Всё это наложилось на волну негатива со стороны болельщиков, считающих себя патриотами. И тем не менее, кажется, постепенно Медведева выбирается из ямы. Она выиграла произвольную программу у всех конкуренток за попадание в сборную.

Правда, для поездки на чемпионат Европы этого недостаточно. Для появления на чемпионате мира теперь тоже потребуется сверхусилие. Способна ли на него 19-летняя москвичка?

Елизавета Туктамышева

При очевидности противостояния двух призёрок Олимпиады было бы неправильно проигнорировать ещё одну россиянку. Елизавета пусть и не побеждала в 2018 году на крупных турнирах (исключение — этап Гран-при в Канаде), но вернулась после нескольких лет отсутствия на вершине и сделала много для раскрутки фигурного катания. В этом году чемпионке мира 2015 года исполнилось 22, по меркам женского катания она ветеран, зато её программы стали эталоном женственности. А также эпатажа — она взорвала сообщество своим номером с раздеванием на этапе Гран-при Skate Canada, затем была активна в соцсетях и даже комментировала Гран-при России на телевидении.

Звёздность и сознательная работа на пиар совершенно не помешали занять третье место в финале Гран-при с прекрасным прокатом и результатом в 215 баллов. Не будем забывать, что Туктамышева — единственная из наших спортсменок, владеющая тройным акселем. И несмотря на пропуск чемпионата России из-за болезни она будет претендовать на попадание в сборную на чемпионат мира. Об этом уже заявил тренер Алексей Мишин.

Так что 2019 год наверняка будет не менее сумасшедшим, чем 2018-й. Но кто закончит уходящий год со званием лучшей? Результаты на данный момент такие, что решить исход голосования может каждый голос.

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