Дзюба, задержания фанатов и глушилки. Кажется, мы забыли про сам футбол

Главные выводы после матча 18-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" — "Спартак".

Принципиальный матч между "Зенитом" и "Спартаком" в Северной столице ждали всю неделю. И неудивительно. Фанаты красно-белых на нескольких играх скандировали матершинные кричалки в адрес капитана сборной России Артёма Дзюбы. Началось это после оскорбительных песен о Москве на игре Россия — Бельгия, которая состоялась в Санкт-Петербурге. И вот фанаты и Дзюба встретились, так сказать, лицом к лицу.

Ещё до матча президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что оскорблявшим Дзюбу не место на "Газпром-арене". РПЛ также выступала с заявлением, что будет разбираться с фанатами. И война с ними началась.

В день матча были массовые задержания московских фанатов. Около 200 болельщиков отправили в отделение полиции за мелкое хулиганство.

— Ночью были полицейские рейды по барам на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, но люди вообще ничего предосудительного не делали, не совершали противоправных действий, — рассказал очевидец.

Также сообщалось, что некоторых не пускали на фанатскую трибуну.

Сам матч начался спокойно. Никаких выкриков не было. На 21-й минуте Дзюба забил! Правда, в эпизоде поучаствовал и Илья Кутепов, на которого в итоге записали автогол.

И вот тут началось! Фанаты "Спартака" начали выкрикивать оскорбления в адрес Артёма. "Зенит" нашёл свой способ борьбы с этим. Во время выкриков включились глушилки... И это был перебор. Ведь пострадали от жуткого шума и дети.

"Уши болят". На стадионе "Зенита" жёстко глушат матерные кричалки про Дзюбу

На "Газпром Арене" глушат маты в адрес Дзюбы#артемдзюба pic.twitter.com/MJ5vnkt9Tv — Life | Спорт (@sport_lf) December 1, 2019

Такое неоднозначное действие клуба просто взорвало социальные сети.

Зенит оскорбляет на трибунах все норм, фанаты Спартака кричат матерные (не только по Дзюбу) сразу глушилки 😂😂😂

Культурная столица сразу видно 😂 — Алексей (@leha91_77) December 1, 2019

Все дети на секторе за уши похватались, невозможно было сидеть. И я совсем не рядом с мясными сижу, секторов через 10 от них. То есть всю трибуну за воротами оглушили, звери — Александр Суворов (@suvorovinho) December 1, 2019

Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия. Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам Александр Медведев, президент "Зенита"

Были и баннеры против Артёма.

После игры Дзюба вновь прокомментировал поведение своих хейтеров.

Пусть на табло смотрят! Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать. Одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные — нормальные болельщики Артём Дзюба

Понятно, что Дзюба был в эпицентре внимания. Однако было и другое. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, оставшийся недовольным судейством, после матча даже пошёл разбираться с арбитрами.

Эта встреча показала ещё и то, что у красно-белых явные проблемы внутри команды. Иначе как объяснить то, что прямо во время игры Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе чуть не подрались?

По окончании ни один футболист "Спартака" не вышел через микст-зону, чтобы ответить на вопросы журналистов. Но тут, к сожалению, нет ничего нового.

Матч "Зенит" — "Спартак" закончился со счётом 1:0, но это уже вряд ли кто вспомнит... Будут говорить только о кричалках в адрес Дзюбы и глушилках. Таковы реалии нашего времени.