Дзюба, задержания фанатов и глушилки. Кажется, мы забыли про сам футбол

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Фото © TASS / Zuma / Anatoliy Medved

Главные выводы после матча 18-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" — "Спартак".

Принципиальный матч между "Зенитом" и "Спартаком" в Северной столице ждали всю неделю. И неудивительно. Фанаты красно-белых на нескольких играх скандировали матершинные кричалки в адрес капитана сборной России Артёма Дзюбы. Началось это после оскорбительных песен о Москве на игре Россия — Бельгия, которая состоялась в Санкт-Петербурге. И вот фанаты и Дзюба встретились, так сказать, лицом к лицу.

Ещё до матча президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что оскорблявшим Дзюбу не место на "Газпром-арене". РПЛ также выступала с заявлением, что будет разбираться с фанатами. И война с ними началась.

В день матча были массовые задержания московских фанатов. Около 200 болельщиков отправили в отделение полиции за мелкое хулиганство.

— Ночью были полицейские рейды по барам на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, но люди вообще ничего предосудительного не делали, не совершали противоправных действий,рассказал очевидец.

Также сообщалось, что некоторых не пускали на фанатскую трибуну.

Сам матч начался спокойно. Никаких выкриков не было. На 21-й минуте Дзюба забил! Правда, в эпизоде поучаствовал и Илья Кутепов, на которого в итоге записали автогол.

И вот тут началось! Фанаты "Спартака" начали выкрикивать оскорбления в адрес Артёма. "Зенит" нашёл свой способ борьбы с этим. Во время выкриков включились глушилки... И это был перебор. Ведь пострадали от жуткого шума и дети.

"Уши болят". На стадионе "Зенита" жёстко глушат матерные кричалки про Дзюбу

Такое неоднозначное действие клуба просто взорвало социальные сети.

Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия. Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам

Были и баннеры против Артёма.

<p>Фото © twitter.com<a href="https://twitter.com/edim_sport" target="_blank">/edim_sport</a></p>

После игры Дзюба вновь прокомментировал поведение своих хейтеров.

Пусть на табло смотрят! Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать. Одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные — нормальные болельщики

Артём Дзюба

Понятно, что Дзюба был в эпицентре внимания. Однако было и другое. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, оставшийся недовольным судейством, после матча даже пошёл разбираться с арбитрами.

Эта встреча показала ещё и то, что у красно-белых явные проблемы внутри команды. Иначе как объяснить то, что прямо во время игры Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе чуть не подрались?

По окончании ни один футболист "Спартака" не вышел через микст-зону, чтобы ответить на вопросы журналистов. Но тут, к сожалению, нет ничего нового.

Матч "Зенит" — "Спартак" закончился со счётом 1:0, но это уже вряд ли кто вспомнит... Будут говорить только о кричалках в адрес Дзюбы и глушилках. Таковы реалии нашего времени.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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