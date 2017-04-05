НХЛ готова отпустить Овечкина только на летнюю Олимпиаду

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Бэтмен прокомментировал намерение Александра Овечкина принять участие в Играх-2018 невзирая на запрет.

Напомним, ранее НХЛ объявила о том, что в календаре следующего сезона не будет предусмотрена пауза для выступления хоккеистов в составах своих сборных на Олимпиаде в Пхёнчхане. После этого капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил журналистам, что примет участие в Играх несмотря на запрет лиги. В этом нашего супербомбардира поддержал и его одноклубник Евгений Кузнецов.

— Не хочу вступать ни с кем в дебаты, — заметил по этому поводу глава НХЛ Гэри Бэтмен. — Игроки должны остаться в лиге на период Олимпиады, потому что перерыв в феврале невыгоден клубам, с которыми у них подписаны контракты. На данный момент я вижу только один выход из ситуации — чтобы хоккейный турнир провели в рамках летней Олимпиады.

Заметим, что хоккей однажды входил в программу летних Игр — в Антверпене-1920.

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