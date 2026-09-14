Тест: Слабо угадать 8 советских фильмов по осенним кадрам и не ошибиться ни разу?
Осень уже наступила, многие листья уже пожелтели, а солнце на небе появляется всё реже. Это очень романтичная пора, которая нередко вдохновляла режиссёров кино СССР. А сможете ли вы вспомнить советские фильмы по осенним кадрам или у вас ещё летнее настроение?
Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных
Осень в советском кино — это мокрые улицы, опавшие листья, школьные дворы и герои в пальто, которые спешат навстречу неожиданным приключениям. А сможете ли вы узнать любимые фильмы СССР по осенним кадрам с зонтиками, золотой листвой, хмуростью и народной любовью?
Не спешите убирать кинематографическую лупу: впереди ещё несколько проверок для самых внимательных. Попробуйте узнать семь фильмов и сериалов с Фёдором Добронравовым по одному кадру, затем вспомните знаменитые реплики из русских пьес, а напоследок проверьте, сумеете ли вы угадать главные песни Ларисы Долиной по отрывкам.