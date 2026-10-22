Тест: Только опытные киноманы вспомнят 6 фильмов со Спартаком Мишулиным! Карлсона тут не будет!

Пропеллер за спиной, хитрая улыбка и уверенность, что варенье решит любую проблему. Таким Спартака Мишулина запомнили зрители спектакля «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». Кстати, мы уже рассказывали, как же актёр пришёл к этой знаменательной роли. Но стоит убрать рыжий парик, и перед нами совсем другой человек. В столетний юбилей со дня рождения актёра Life.ru предлагает узнать его героев из шести фильмов. Начнём со знакомых образов, а дальше проверим, насколько хорошо вы помните небольшие роли.