Тест: Только опытные киноманы вспомнят 6 фильмов со Спартаком Мишулиным! Карлсона тут не будет!
Карлсона с пропеллером вы узнаете без подсказок. А что насчёт других героев Спартака Мишулина? 22 октября исполнилось бы 100 лет великому актёру. Мы предлагаем вспомнить его роли и проверить, сможете ли вы назвать шесть фильмов, в которых он появлялся на экран!
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Пропеллер за спиной, хитрая улыбка и уверенность, что варенье решит любую проблему. Таким Спартака Мишулина запомнили зрители спектакля «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». Кстати, мы уже рассказывали, как же актёр пришёл к этой знаменательной роли. Но стоит убрать рыжий парик, и перед нами совсем другой человек. В столетний юбилей со дня рождения актёра Life.ru предлагает узнать его героев из шести фильмов. Начнём со знакомых образов, а дальше проверим, насколько хорошо вы помните небольшие роли.
Мишулина узнали во всех образах или некоторые роли всё-таки подвели? Продолжим проверять память. Попробуйте угадать советские фильмы по блюдам на столе, разобраться в назначении предметов из бабушкиного серванта и назвать советских бардов по строчкам из песен. Что помните лучше — любимое кино, праздничную посуду или песни под гитару?