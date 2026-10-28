Тест: Узнайте 8 фильмов СССР по кадрам с бабушками и дедушками хотя бы на 5/8 и не опозорьте родню!

Любимых киногероев мы узнаём даже со спины. А получится ли вспомнить название картины, если на экране останутся только их бабушки и дедушки? Среди них встречались строгие воспитатели, добрые союзники и такие затейники, за которыми самим нужен глаз да глаз. Мы подготовили восемь вопросов по советским фильмам. Присмотритесь к лицам и попробуйте обойтись без подсказок!