Тест: Узнайте 8 фильмов СССР по кадрам с бабушками и дедушками хотя бы на 5/8 и не опозорьте родню!
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. В советском кино они могли рассмешить одной репликой, спасти внуков от неприятностей или сами устроить переполох. Life.ru предлагает угадать восемь фильмов по кадрам с теми, кто обычно оставался в тени главных героев.
Обложка © Кадр из фильма «Про Красную Шапочку», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина.
Любимых киногероев мы узнаём даже со спины. А получится ли вспомнить название картины, если на экране останутся только их бабушки и дедушки? Среди них встречались строгие воспитатели, добрые союзники и такие затейники, за которыми самим нужен глаз да глаз. Мы подготовили восемь вопросов по советским фильмам. Присмотритесь к лицам и попробуйте обойтись без подсказок!
Бабушек и дедушек узнали, а других экранных родственников вспомните? Попробуйте назвать семь тёщ и свекровей советского кино, а затем проверить свою наблюдательность на вопросах о советском Шерлоке. Если захочется отвлечься от фильмов, угадайте восемь книг по первым строчкам. Посмотрим, что вы помните лучше, любимые сцены или школьную литературу!