К чему снится секс: толкование эротических снов по сонникам Оглавление К чему снится секс по сонникам Сонник Миллера Сонник Фрейда Сонник Ванги Современные толкования Исламский сонник К чему снится секс женщине К чему снится секс мужчине Секс с мужем или женой — сонник Секс с бывшим или бывшей — сонник Секс с незнакомцем — сонник Секс с другом, коллегой или начальником — сонник Секс с умершим человеком — сонник Если снится, как занимаются сексом другие Почему снятся эротические сны: мнение психолога Когда стоит обратиться к специалисту: Сексомния: когда это проблема Часто задаваемые вопросы К чему снится секс женщине и мужчине: с бывшим, с мужем или женой, с незнакомцем, с умершим. Толкования по сонникам Миллера, Фрейда и мнение психолога. Почему снятся эротические сны: мнение психолога. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эротические сны — обычное дело. Чаще они говорят не о самом сексе, а об эмоциях, отношениях и желаниях, которые человек не замечает днем. По оценкам сомнологов, от 5 до 10% сновидений имеют сексуальную природу. Ниже — как их читают сонники и что о таких снах думают специалисты. Другие сюжеты можно найти в каталоге сонника от А до Я .

К чему снится секс по сонникам

Толкования разных авторов часто не совпадают. Сравнивайте их с собственными чувствами: сонник лишь подсказывает версию и дает почву для размышлений. Толкования сонника нельзя рассматривать как истину в последней инстанции. А о том, какие сны принято считать вещими и при чём тут день недели, мы рассказывали в материале «Вещие сны и сны по дням недели».

Сонник Миллера

К чему снится секс по сонникам. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американский психолог и толкователь снов, автор книги «Сонник или толкование сновидений» Густав Хиндман Миллер рассматривает сон о сексе практично. Спокойный, приятный сюжет он связывает с гармонией и успехом в делах. Тревожный, неудачный секс во сне, или ощущение стыда могут указывать на проблемы в личной жизни или нехватку уверенности в себе. Другие образы в трактовке Миллера собраны в материале «Сонник Миллера: главные толкования».

Сонник Фрейда

Пожалуй, именно Зигмунд Фрейд был главным исследователем эротической природы сновидений. По его мнению, секс во сне – это прямое указание на вытесненные желания и неудовлетворенные потребности. Современные психологи не столь категоричны: они рассматривают занятие любовью во сне как образ близости, слияния, принятия. Как устроен психоанализ снов, разбираем в материале про сонник Фрейда .

Сонник Ванги

Ванге приписывают такую мысль: если человеку не хватает сексуальной близости наяву, она приходит во сне. Секс без чувств, «механический», считался предупреждением о досадных ошибках. Секс с незнакомцем объясняли внутренними комплексами. Другие толкования рассматривают сюжет любовной близости мягче: как потребность в любви и тепле, которых не хватает наяву. Как Ванга толковала другие частые сны, читайте в соннике Ванги.

Современные толкования

Современные сонники и психологи чаще сходятся в одном: близость во сне означает стремление к более тесной связи с кем-то или чем-то, например с человеком, делом или самим собой. Нередко секс во сне связан с мотивом перемен: сон может отражать желание и даже стремление к каким-то переменам в жизни.

Исламский сонник

Традиционно исламские толкователи подходят к теме любовной близости во сне сдержанно и опираются на общий контекст сна: кто присутствует, что чувствует сновидец. Единой трактовки у разных авторов нет - как и пояснений в религиозных источниках. В этом случае лучше обратиться к светской научной литературе, комментариям психологов и сомнологов.

К чему снится секс женщине

Для женщины секс во сне нередко указывает на то, чего ей не хватает в эмоциональной сфере: внимания, нежности, признания. Приятная сцена обычно говорит об удовлетворенности жизнью. Тревожная или неприятная сцена указывает на напряжение, усталость или внутренний конфликт.

Важно, кто был рядом в момент любовной близости во сне. Образ мужчины во сне — отдельный символ, о нём мы писали в материале про скрытые знаки и подсказки. Если вслед за таким сном приснилось, что вы ждёте ребёнка, смотрите, к чему снится беременность.

К чему снится секс мужчине

Для мужчины секс во сне часто говорит о желании победы, признания, контроля или – что также возможно – о нехватке уверенности в себе. Если во сне была знакомая девушка, сонники видят в этом симпатию, которую человек пока не решился проявить к реальному человеку. Если сюжет был неудачным или даже постыдным, это чаще связано с тревогой и проблемами с самооценкой. Образ женщины во сне мы подробно разобрали в статье «К чему снится женщина» .

Секс с мужем или женой — сонник

Секс с постоянным партнером — один из самых спокойных вариантов для толкования. Обычно он отражает привязанность к супругу, теплые отношения, желание близости, нежность и доброту, которую хочется выразить любимому человеку. Приятный сон на эту тему говорит о гармонии в отношениях, но если близость во сне сопровождалась холодностью, равнодушием, были отказ и раздражение – возможно, в паре копится недосказанность. Это повод поделиться с партнером своими переживаниями и, возможно, обсудить то, о чем давно стоило поговорить.

Сюжеты с поцелуем читайте отдельно: к чему снится поцелуй. Там разобраны разные варианты сновидений. А если супруг приснился без интимного подтекста, загляните в материал «К чему снится муж».

Секс с бывшим или бывшей — сонник

Такой сон не всегда означает, что вы хотите вернуться к бывшему партнеру. Чаще он связан с воспоминаниями, непрожитыми эмоциями, ностальгией или желанием получить то, что было в тех отношениях: внимание, легкость, страсть. Если после сна остались грусть или раздражение, возможно, история до конца не отпущена. Подробнее об этом образе — в материале «Бывший парень во сне» .

Секс с незнакомцем — сонник

Секс с незнакомцем — сонник. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У сонников сюжет с незнакомым человеком трактуется по-разному. Миллер связывает его с новыми знакомствами и событиями. Ванга, по пересказам, видела в нем проявление комплексов. Психологи чаще говорят о любопытстве к новому, потребности в переменах и тех чертах характера, которые человек в себе пока не принял.

Секс с другом, коллегой или начальником — сонник

Здесь сон обычно говорит не о сексуальном влечении, а в целом об отношении к этому человеку. Близость во сне может быть символом симпатия, восхищение, желание сблизиться или, наоборот, напряжение. С начальником такой сюжет, наоборот, часто связан с темой власти, оценки и зависимости. С коллегой — с близостью в команде и доверием.

Если человек вам нравится, сон может просто отражать реальное сексуальное влечение к нему. Если нет, подумайте, что в ваших отношениях требует ясности.

Секс с умершим человеком — сонник

Обычно подобные сны очень эмоциональны, порой после них трудно прийти в себя. Но сон с умершим человеком не является знаком или предсказанием. Психологи (в частности, американский психотерапевт Ирвин Ялом) объясняют такой сюжет непрожитым горем, тоской и потребностью в близости. Мозг возвращает образ дорогого человека, по которому вы скучаете, и во сне эта связь снова ощущается. Это нормальная часть проживания утраты.

Если после таких снов тяжело, не стоит носить это в себе – в таких снах нет ничего постыдного. Наоборот, нередко такой сон может быть знаком о том, что справиться с горем пока не удалось. Поговорите с близким или обратитесь к психологу. Это нормальная часть проживания утраты. Другие сны, в которых появляются ушедшие близкие, мы разбирали в материале «К чему снятся покойники».

Если снится, как занимаются сексом другие

Такой сон обычно отражает интерес к чужим отношениям, а иногда любопытство, неуверенность и даже ревность – особенно, если во сне близость случилась у людей, с которыми вы общаетесь в реальной жизни. Однако такой сон не обязательно связан с вашей интимной жизнью.

Если в сюжете партнер оказался с другим человеком, смотрите отдельный разбор: к чему снится измена . Там объясняем, что это значит и почему такой сон не говорит о реальной неверности.

Почему снятся эротические сны: мнение психолога

Почему снятся эротические сны: мнение психолога. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Психолог-сексолог Кирилл Филиппов называет несколько причин. Первая — внешняя стимуляция: интернет, ТВ и другой контент повышают общее возбуждение. Вторая — возможная травма, если сон вызывает неприятные эмоции. Он подчеркивает, что такие сны не опасны, и по его словам, их видят около 60–70% людей.

Есть и физиология. В фазе быстрого сна повышается приток крови к области половых органов, и мозг может ответить эротическим сюжетом. Это одна из причин, почему такие сны возможны даже при отсутствии влечения к конкретному человеку.

«Потребность в сексе может возникнуть как из-за отсутствия партнера, так и по личным убеждениям человека, например из-за аскезы на сексуальные контакты. Подсознание при этом сигнализирует о том, что базовая потребность не удовлетворена», — объясняет психолог-сексолог Риналия Сафина.

По такому же принципу работает подсознание, когда мы ложимся спать голодными, а потом в сновидениях видим еду. В жизни, уточнила психолог-сексолог, многие люди так подавляют сексуальные желания, что перестают их распознавать, даже не догадываются о них. Именно тогда мысли об интиме находят выход в снах, будто воплощаясь в реальность.

Когда стоит обратиться к специалисту:

сны вызывают сильную тревогу или чувство вины;

повторяются тяжелые сюжеты с насилием;

после сна не хочется близости с реальным партнером.astobr+1

Сексомния: когда это проблема

Сексомния — не сон про секс, а психололгическое расстройство. Это парасомния, при которой человек совершает сексуальные действия во сне и потом ничего не помнит. Её относят к расстройствам пробуждения из медленного сна, она близка к лунатизму.

Лечением сексомнии занимается врач-сомнолог. Для диагностики часто используют полисомнографию — ночное исследование сна. Лечение может включать медикаменты, когнитивно-поведенческую терапию и устранение провоцирующих факторов. Психиатр при необходимости исключает другие расстройства. Если вы или партнер замечаете подобное, не откладывайте визит к врачу.

Часто задаваемые вопросы

Почему снятся эротические сны?

Причины разные: физиология быстрого сна, впечатления дня, непрожитые эмоции, перемены в жизни. Иногда это отголосок стресса или травмы.

К чему снится секс с бывшим?

Чаще всего это воспоминания и непрожитые чувства, а не желание вернуться.

К чему снится секс с мужем?

Обычно это отражение привязанности. Приятный сон — к гармонии, неприятный — к напряжению в паре.

Что значит, если снится секс с незнакомцем?

Сонники говорят о новых знакомствах или комплексах. Психологи — о любопытстве и потребности в переменах.

Нормально ли, что часто снится секс?

Да, если такие сны не мешают жизни. Сексология не считает частые эротические сны патологией, если они не вредят вашей реальной жизни. Если они тревожат, поговорите с психологом

Что такое сексомния?

Это расстройство, при котором человек совершает сексуальные действия во сне и не помнит об этом. С таким расстройством следует обратиться к психиатру и сомноголу – специалисты проведут обследование и назначат лечение.

Авторы Анна Розанова