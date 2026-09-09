Сонник: толкование снов от А до Я — бесплатный каталог по темам Оглавление К чему снятся люди К чему снятся животные К чему снятся явления и стихии К чему снятся события Части тела и предметы Новое в соннике Классические и тематические сонники Особые темы Сонник: как искать толкование Сонник помогает найти возможное значение увиденного во сне: человека, животного, предмета, события или необычного явления. О том, к чему снятся люди, животные, стихии и иные явления – в материале Life.ru. Все статьи собраны в одном месте и доступны бесплатно. Сонник: толкование снов от А до Я — каталог по темам. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К чему снятся люди

К чему снятся животные

К чему снятся явления и стихии

К чему снятся явления и стихии — трактовка. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К чему снятся события

Части тела и предметы

К чему снятся части тела, предметы, события. Инфографика ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новое в соннике

Классические и тематические сонники

Классические и тематические сонники — трактовки. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У разных авторов и традиций существуют собственные подходы к толкованию сновидений. Классические сонники рассматривают образы во сне через разные системы символов: от народных представлений до психологических концепций. Если хочется не просто узнать значение отдельного символа, а сравнить трактовки разных авторов, выбирайте подходящий материал.

Сонник Миллера: главные толкования — классический сонник, связанный с именем американского психолога Густава Миллера.

Сонник Ванги: главные толкования — толкования, которые связывают с болгарской провидицей Вангой (материал готовится к публикации).

Сонник Фрейда: главные толкования — толкования сновидений через психоаналитическую концепцию Зигмунда Фрейда (материал готовится к публикации).

Особые темы

Вещие сны и сны по дням недели — узнайте, какие сны считаются вещими и как это зависит от дня недели.

Лунный сонник — толкование снов по 30 лунным суткам и фазам Луны.

Каталог будет обновляться по мере выхода новых публикаций. Если нужного символа пока нет в списке, стоит проверить раздел позже.

Сонник: как искать толкование

Для поиска достаточно выбрать категорию, наиболее близкую к сюжету сна, и перейти к соответствующему материалу. Если во сне было несколько значимых образов, можно посмотреть толкования каждого из них отдельно.

Важно помнить, что сонник не даёт научного прогноза будущего. Толкования сновидений относятся к культурным и психологическим интерпретациям, поэтому один и тот же образ может иметь разные значения в зависимости от контекста сна и личного опыта человека.

Авторы Альмир Хабибуллин