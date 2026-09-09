Сонник: толкование снов от А до Я — бесплатный каталог по темам
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Сонник помогает найти возможное значение увиденного во сне: человека, животного, предмета, события или необычного явления. О том, к чему снятся люди, животные, стихии и иные явления – в материале Life.ru. Все статьи собраны в одном месте и доступны бесплатно.
Сонник: толкование снов от А до Я — каталог по темам. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
К чему снятся люди
Мужчина во сне — разбираемся, что может означать появление мужчины в сновидении.
К чему снится женщина — толкование сна поможет разобраться в значении образа женщины.
К чему снится беременность — смотрим, к чему может появиться такой сюжет во сне.
К чему снится ребёнок — возможные значения детского образа в сновидениях.
К чему снится бывший — разбираемся, почему во сне может появиться бывший партнёр.
К чему снятся покойники — толкования снов, в которых появляются умершие люди.
К чему снится покойник на Пасху — отдельный разбор необычного сюжета сновидения.
Сон, в котором близкие умирают — что означает тревожный сон о смерти родных.
К чему снятся животные
К чему снится рыба — разбираемся в значениях одного из самых распространённых образов.
Собака во сне — что может символизировать собака в сновидении.
К чему снится акула — толкование сна с опасным морским хищником.
К чему снится бык — возможные трактовки появления быка во сне.
К чему снятся крокодилы — разбираемся, к чему могут сниться эти животные.
К чему снится кошка — возможные значения образа кошки в сновидении.
К чему снятся тараканы — ищем трактовку сна с насекомыми.
К чему снится змей — толкование сновидений, в которых появляется змея.
К чему снятся явления и стихии
К чему снятся явления и стихии — трактовка. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
К чему снится вода — возможные значения снов, связанных с водой.
К чему снится болото — разбираемся в трактовках необычного природного образа.
К чему снятся волны — что может означать море и волны во сне.
К чему снятся события
К чему снится авария — толкование сна о дорожном происшествии.
К чему снятся самолёты — возможные значения полётов и самолётов в сновидениях.
Приснился конец света — что может стоять за сновидением о масштабной катастрофе.
К чему снятся роды — разбираемся в значении сюжета с рождением ребёнка.
К чему снится целоваться — возможные трактовки поцелуев во сне.
Части тела и предметы
К чему снятся части тела, предметы, события. Инфографика ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
К чему снятся волосы — смотрим, что могут означать волосы в сновидении.
К чему снится арбуз — толкование сна с этим знакомым предметом.
К чему снится дом — возможные значения дома и связанных с ним сюжетов.
Новое в соннике
К чему снятся зубы — толкование сна, в котором зубы выпадают с кровью или без.
К чему снятся деньги — разбираемся, что может означать сон с деньгами.
К чему снится измена — толкование одного из самых тревожных сюжетов сна.
К чему снится полёт — что может стоять за сном, в котором вы летаете.
К чему снится экзамен — материал готовится к публикации.
Классические и тематические сонники
Классические и тематические сонники — трактовки. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
У разных авторов и традиций существуют собственные подходы к толкованию сновидений. Классические сонники рассматривают образы во сне через разные системы символов: от народных представлений до психологических концепций. Если хочется не просто узнать значение отдельного символа, а сравнить трактовки разных авторов, выбирайте подходящий материал.
Сонник Миллера: главные толкования — классический сонник, связанный с именем американского психолога Густава Миллера.
Сонник Ванги: главные толкования — толкования, которые связывают с болгарской провидицей Вангой (материал готовится к публикации).
Сонник Фрейда: главные толкования — толкования сновидений через психоаналитическую концепцию Зигмунда Фрейда (материал готовится к публикации).
Особые темы
Вещие сны и сны по дням недели — узнайте, какие сны считаются вещими и как это зависит от дня недели.
Лунный сонник — толкование снов по 30 лунным суткам и фазам Луны.
Каталог будет обновляться по мере выхода новых публикаций. Если нужного символа пока нет в списке, стоит проверить раздел позже.
Сонник: как искать толкование
Для поиска достаточно выбрать категорию, наиболее близкую к сюжету сна, и перейти к соответствующему материалу. Если во сне было несколько значимых образов, можно посмотреть толкования каждого из них отдельно.
Важно помнить, что сонник не даёт научного прогноза будущего. Толкования сновидений относятся к культурным и психологическим интерпретациям, поэтому один и тот же образ может иметь разные значения в зависимости от контекста сна и личного опыта человека.