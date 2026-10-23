Мощи Сергия Радонежского: где находятся и о чём просят Оглавление Где находятся мощи Сергия Радонежского Как подойти к мощам: очередь, часы, правила О чём просят у Сергия Радонежского Дни почитания: календарь и материалы о датах Что почитать перед поездкой: молитва, акафист, житие Частые вопросы Где находятся мощи Сергия Радонежского, как к ним подойти и о чём просят у святого. Ответ по Лавре, без лишних деталей, с ссылками на молитвы и житие. Мощи Сергия Радонежского: где находятся и о чём просят. Обложка © ChatGPT

Мощи Сергия Радонежского находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Это главная святыня обители, которую основал сам святой. Сюда круглый год едут паломники — и не только в дни памяти. Чтобы поездка прошла спокойно, а главное — с молитвой, вот короткий гид.

Где находятся мощи Сергия Радонежского

Троицкий собор — первая каменная постройка Лавры. Он стоит в центре монастыря, его видно сразу. Мощи преподобного покоятся в серебряной раке у южной стены. Раку изготовили в 1585 году по заказу Ивана Грозного, а крышку сделали в 1835-м. Серебро, чеканка, драгоценные камни — но главное не в убранстве.

По преданию, мощи обрели в 1422 году, когда рыли ров под новый собор. Тогда открылось, что тело святого нетленно, и одежды сохранились, хотя вокруг гроба стояла вода. После освящения собора в 1426-м мощи перенесли в него — и с тех пор они здесь.

Как подойти к мощам: очередь, часы, правила

Как подойти к мощам: очередь, часы, правила. Фото © ChatGPT

Территория Лавры открыта ежедневно с 5:00 до 21:00. Молебны у мощей служат с утра до вечера — с перерывом на Божественную литургию. Обычно их служат несколько раз: примерно в 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 и 18:30. Точное время лучше уточнить на официальном сайте обители перед поездкой.

Очередь к раке обычно есть, но движется быстро. Не пугайтесь, если увидите много людей. Стоять долго не придётся.

В храме — простые правила. Мужчинам — без головного убора, женщинам — с покрытой головой. Одежда — скромная, без кричащих деталей. И главное — не суетиться. Подошли, перекрестились, приложились — и отошли, чтобы не задерживать других.

О чём просят у Сергия Радонежского

Сергий Радонежский — покровитель учащихся, воинства и всей Русской земли. Официально в церковных уставах нет жёсткого «назначения» покровительства (святой может помогать в самых разных делах), но в житейской и молитвенной практике за Сергием Радонежским прочно закрепились эти три образа. А вообще к нему обращаются в самых разных нуждах.

Вот о чём молятся у мощей чаще всего.

О помощи в учёбе. Преподобный сам в детстве с трудом осваивал грамоту, но после чудесной встречи со старцем начал учиться легко. Поэтому студенты и школьники просят его о помощи перед экзаменами и в учёбе.

Преподобный сам в детстве с трудом осваивал грамоту, но после чудесной встречи со старцем начал учиться легко. Поэтому студенты и школьники просят его о помощи перед экзаменами и в учёбе. О защите Отечества и воинов. Сергий благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Сегодня у его мощей молятся о победе и мирном небе над головой.

Сергий благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Сегодня у его мощей молятся о победе и мирном небе над головой. О помощи в делах и житейских нуждах. Работа, семья, здоровье, трудные решения — с этим тоже идут к преподобному.

Работа, семья, здоровье, трудные решения — с этим тоже идут к преподобному. Об исцелении. В церковной традиции Сергий прославился как чудотворец. Но молитва — это просьба, а не гарантия. И не замена врачу.

Тексты молитвы и акафиста — в отдельном материале: «Молитва Сергию Радонежскому об учёбе, детях и помощи в делах».

А о том, что говорит священник о молитве преподобному, — в материале «Иерей рассказал, о чём можно попросить святого Сергия Радонежского».

Дни почитания: календарь и материалы о датах

У Сергия Радонежского несколько дней памяти в году. Они связаны с обретением мощей и с его преставлением. Точные даты — в церковном календаре. Смотрите, например, годовой календарь праздников.

А о том, как почтить память святого и что нельзя делать в день обретения мощей, — в отдельном материале на Life.ru.

Что почитать перед поездкой: молитва, акафист, житие

Перед поездкой стоит подготовиться. Не только собрать вещи, но и настроиться.

Молитва и акафист. Тексты есть в отдельном материале — «Молитва Сергию Радонежскому об учёбе, детях и помощи в делах». Там же — акафист.

Тексты есть в отдельном материале — «Молитва Сергию Радонежскому об учёбе, детях и помощи в делах». Там же — акафист. Житие. Если хотите узнать больше о самом святом, его жизни и чудесах, читайте житие.

Частые вопросы

Где находятся мощи Сергия Радонежского?

В Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Это главная святыня обители.

Как подойти к мощам?

Лавра открыта с 5:00 до 21:00. Молебны у мощей служат с утра до вечера с перерывом на литургию. Очередь обычно есть, но идёт быстро. В храме — простые правила: мужчинам без головного убора, женщинам с покрытой головой, одежда скромная.

О чём просят у мощей Сергия Радонежского?

О помощи в учёбе, о защите Отечества и воинов, о помощи в делах и житейских нуждах, об исцелении. Преподобный — покровитель учащихся и воинства.

Можно ли приложиться к мощам?

Да. Это делают после молебна или в порядке очереди. Подошли, перекрестились, приложились — и отошли, чтобы не задерживать других.

Авторы Андрей Соколов