Какие поправки Путина приняла Госдума

Госдума приняла поправки российского лидера Владимира Путина, которые были внесены ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Решение приняли единогласно — "за" проголосовало 385 депутатов.

Женщин нужно беречь!

Одна из поправок касается пенсионного возраста для женщин. Так, ещё в июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые значительно смягчали правительственный законопроект.

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Одно из изменений касается "женского пенсионного возраста". Так, изначально дамам предлагали отправляться на заслуженный отдых в 63 года, увеличив таким образом возраст выхода на пенсию на восемь лет. При этом мужчинам этот возраст увеличивают только на пять лет.

— Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках, — сказал президент в своём обращении в августе этого года.

Владимир Путин отметил, что женщинам не должны повышать пенсионный возраст на больший срок, чем мужчинам. Поэтому было предложено уменьшить этот показатель с восьми до пяти лет.

Таким образом, возраст выхода на пенсию для женщин согласно президентской поправке — 60 лет.

Многодетные матери

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Отдельная категория — многодетные матери. Им российский лидер предложил разрешить выход на пенсию раньше 60 лет.

— То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет, — сказал президент РФ.

Север

Президент также отметил, что для коренных малочисленных народов Севера нужно сохранить действующие условия.

— Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера, — отметил президент.

По-сте-пен-но

Важный аспект изменений пенсионного законодательства заключается в том, что одним днём пенсионный возраст повышать никто не будет. Людям дадут время адаптироваться к переменам.

Поэтому для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предложено ввести особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Например, те, кто по новому пенсионному возрасту должен будет отправиться на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019-го.

Риски потерять работу

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— Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после пятидесяти работу действительно сложно найти, — сказал Владимир Путин.

Поэтому для россиян предусмотрели допгарантии, которые позволят не остаться без работы. Так, предложено считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. При этом российский лидер подчеркнул необходимость принятия целого пакета мер.

— Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста, — отметил президент РФ.

При этом, как подчеркивал президент, соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Также российский лидер в августе отмечал, что было бы неверно и несправедливо руководствоваться только административными мерами. Так, правительству было поручено проработать стимулы для бизнесменов, чтобы замотивировать их брать на работу людей предпенсионного возраста.

Повышение квалификации

— Люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом. Это, как правило, надёжные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям, — отметил президент.

Владимир Путин тогда поручил правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста спецпрограмму повышения квалификации, которую будут финансировать из федерального бюджета.

Социальные гарантии было предложено усилить и тем, кто решил уйти сам, не найдя при этом новой работы.

— В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год, — сказал президент.

Кроме того, работникам, согласно поправкам, ежегодно будут давать два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Сохранение льгот для шахтёров

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Российский лидер назвал обязательным условием сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий.

Тем, кто рано начал работать

Президент также отметил, что для россиян, которые в раннем возрасте вышли на работу, нужно предусмотреть и ранний выход на пенсию. Здесь речь идёт о том, чтобы отталкиваться не от возраста, а от стажа.

— Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа, — сказал президент.

Так, в правительственном законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предложено было на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин до 37 лет, а для мужчин — до 42.

Переходный период

— Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю, — подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что традиционно эти льготы предоставляли только с выходом на пенсию.

— Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста, — подчеркнул Владимир Путин.