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Опубликовано 18 мая 2019, 18:56

Кузнецова предложила создать службу помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию

Фото: © Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Фото: © Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Случай в московской поликлинике, где гражданка Украины оставила на произвол судьбы свою двухлетнюю дочь, подтверждает необходимость создания в России службы помощи попавшим в трудную ситуацию семьям, которая работала бы в режиме "одного окна". Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Это ещё раз подчёркивает важность создания службы помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в режиме одного окна, необходимость повышения информированности населения о возможных социальных услугах, — сказала детский омбудсмен.

Кузнецова предположила, что ситуации с оставлением малышки в поликлинике можно было избежать, если бы мать девочки знала, куда ей можно обратиться, и если бы необходимые службы вовремя включились в работу.

Как сообщал Лайф, неизвестная в маске оставила двухлетнюю девочку в одной из московских поликлиник. Было возбуждено уголовное дело, в СК обратились предполагаемые бабушки малышки. Вскоре была задержана мать-кукушка, она приехала в российскую столицу 12 мая из Винницкой области Украины. Также позднее правоохранителями был задержан сожитель девушки.

В настоящее время девочка находится в больнице под пристальным наблюдением медиков. Её мать на допросе заявила, что бросила двухлетнего ребёнка, так как не справлялась с обязанностями. Девушка и её сожитель задержаны.

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Эмила Сидорова
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