Кузнецова предложила создать службу помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию

Случай в московской поликлинике, где гражданка Украины оставила на произвол судьбы свою двухлетнюю дочь, подтверждает необходимость создания в России службы помощи попавшим в трудную ситуацию семьям, которая работала бы в режиме "одного окна". Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Это ещё раз подчёркивает важность создания службы помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в режиме одного окна, необходимость повышения информированности населения о возможных социальных услугах, — сказала детский омбудсмен.

Кузнецова предположила, что ситуации с оставлением малышки в поликлинике можно было избежать, если бы мать девочки знала, куда ей можно обратиться, и если бы необходимые службы вовремя включились в работу.