Кузнецова рассказала о состоянии брошенной в московской поликлинике девочки

Двухлетняя малышка подружилась с воспитателями, стала лучше разговаривать и выучила несколько новых слов.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о состоянии девочки Арины, оставленной в московской поликлинике, передаёт RT.

— Арина стала лучше разговаривать, новые слова появились, она очень общительная, привязывается к воспитателям, плачет, мамой называет. Конечно, это всё достаточно тревожно, хотя за ней есть уход и гуляют на улице, — цитирует издание Кузнецову.

Также правозащитница добавила, что в качестве посетителя к девочке пыталась пройти женщина, которая назвала себя бабушкой. Однако у женщины на руках не оказалось ни документов, ни разрешения от органов опеки.

Кузнецова выразила надежду, что в ближайшее время следователи установят детали происшествия и действиям матери-кукушки будет дана юридическая оценка.

— Чем скорее это произойдёт, тем быстрее будет понятна дальнейшая судьба девочки, — подчеркнула она.

Напомним, что Мария Рудницкая вместе с возлюбленным Шамилем обманом забрала девочку у родственницы, где малышка проживала неопределённое время, после чего они отвезли её в поликлинику и оставили одну, чтобы она не мешала им строить личную жизнь.