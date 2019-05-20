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Опубликовано 20 мая 2019, 21:00

Кузнецова рассказала о состоянии брошенной в московской поликлинике девочки

Анна Кузнецова. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Трефилов

Анна Кузнецова. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Трефилов

Двухлетняя малышка подружилась с воспитателями, стала лучше разговаривать и выучила несколько новых слов.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о состоянии девочки Арины, оставленной в московской поликлинике, передаёт RT.

Арина стала лучше разговаривать, новые слова появились, она очень общительная, привязывается к воспитателям, плачет, мамой называет. Конечно, это всё достаточно тревожно, хотя за ней есть уход и гуляют на улице, — цитирует издание Кузнецову.

Также правозащитница добавила, что в качестве посетителя к девочке пыталась пройти женщина, которая назвала себя бабушкой. Однако у женщины на руках не оказалось ни документов, ни разрешения от органов опеки.

Кузнецова выразила надежду, что в ближайшее время следователи установят детали происшествия и действиям матери-кукушки будет дана юридическая оценка.

Чем скорее это произойдёт, тем быстрее будет понятна дальнейшая судьба девочки, — подчеркнула она.

Напомним, что Мария Рудницкая вместе с возлюбленным Шамилем обманом забрала девочку у родственницы, где малышка проживала неопределённое время, после чего они отвезли её в поликлинику и оставили одну, чтобы она не мешала им строить личную жизнь.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". В СК обратились предполагаемые бабушки малышки. Вскоре была задержана мать-кукушка, она приехала в российскую столицу 12 мая из Винницкой области Украины. Девушка заявила, что оставила дочь в поликлинике, так как не справлялась с обязанностями.

Напомним, что сегодня суд должен был избрать задержанным меру пресечения, однако их отпустили на свободу. Сообщалось, что следствие намерено обжаловать решение прекратить дело против матери-кукушки.

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Анна Сокова
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