Суд отпустил мать-кукушку, бросившую двухлетнюю дочь в поликлинике в Москве

Савёловский суд Москвы отпустил 21-летнюю гражданку Украины Марию Р., которая бросила дочь в одной из поликлиник российской столицы. Вместе с ней был отпущен и её сожитель.

Ранее в СКР сообщили, что мотивом для подобного поступка стали романтические отношения девушки. Украинка и её возлюбленный считали, что ребёнок будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям.

16 мая пара обманом забрала девочку от родственницы, после чего отвезла ребёнка в поликлинику. Там Мария Р. оставила дочь одну.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в СК обратились предполагаемые бабушки малышки. Вскоре была задержана мать-кукушка, она приехала в российскую столицу 12 мая из Винницкой области Украины. Девочка находится в больнице под пристальным наблюдением медиков. Её мать на допросе заявила, что бросила двухлетнего ребёнка, так как не справлялась с обязанностями.