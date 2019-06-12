Москалькова рассказала, что сыграло роль в освобождении Голунова
Омбудсмен подчеркнула необходимость защиты всех людей, попадающих в судебно-следственную систему.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала незначительной свою роль в освобождении журналиста "Медузы" Ивана Голунова, в отношении которого 11 июня было прекращено уголовное преследование.
— Моя роль самая незначительная, самая большая роль — это институтов гражданского общества и людей, которые вступились за поиск правды и справедливости, и вот это сыграло самую важную роль, — заявила омбудсмен.
Москалькова подчеркнула необходимость защиты всех людей, попадающих в судебно-следственную систему.
Она уточнила, что дело Голунова высветило ряд вопросов: о праве на защиту на этапе задержания и о запрете применения силы. Омбудсмен отметила, что "сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма".
Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.
8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Но 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено. Он был освобождён из-под домашнего ареста. Теперь двум генералам МВД грозит увольнение. А СКР намерен установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".