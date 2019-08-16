Виктор Бут отреагировал на смерть педофила-миллиардера Эпштейна в тюрьме США

Эпштейн, обвиняемый в растлении несовершеннолетних, покончил с собой в тюремной камере.

Россиянин Виктор Бут, который отбывает 25-летний срок в американской тюрьме, в беседе с RT прокомментировал смерть миллиардера Джеффри Эпштейна.

Он подтвердил, что они сидели в одной тюрьме.

— Это правда, но не знаю, в каком блоке он находился. Здесь же есть специальные отделения, где очень жёсткий режим. Там по шесть камер и очень жёсткий надзор. Там только одиночные камеры. Но говорят, что у него был сокамерник. Значит, он был просто в изоляторе. Там обычно по два человека, — пояснил Бут.

66-летний миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн обвинялся в растлении несовершеннолетних. Его арестовали 6 июля в Нью-Йорке. В тюрьме Нью-Йорка он ожидал решения суда.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Миллиардер и до этого пытался свести счёты с жизнью, но его спасли. Результаты вскрытия показали переломы костей шеи и подъязычной кости. Специалисты запросили дополнительные сведения о последних часах жизни Эпштейна. Причины его гибели выясняет ФБР.