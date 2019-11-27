Пушков — об обращении Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к РФ: Выпад авангарда
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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на обращение МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России с призывом "уважать международное право" и обеспечить судам беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Своим мнением он поделился в "Твиттере".
— Главы МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины призвали к продлению санкций против России. Из них лишь три страны имеют отношение к санкциям ЕС, Украина ни при чём. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни ещё 21 страны ЕС. Это выпад авангарда, — написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике.
Он отметил, что остальные страны ждут встречи в нормандском формате, которая пройдёт в Париже 9 декабря.
Ранее Лайф сообщал, что МИД четырёх стран обратились к России из-за задержания кораблей в Керченском проливе. При этом они подчеркнули, что намерены и в дальнейшем придерживаться политики ввода ограничительных мер в отношении России.
Напомним, инцидент произошёл ещё в прошлом году. 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в Азовском море. Российские пограничники остановили суда, а находившихся на борту моряков задержали. На допросе они признались в провокации. Моряки были под арестом до сентября 2019 года, а затем их передали Украине в рамках обмена заключёнными.