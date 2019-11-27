МИД четырёх стран обратились к РФ из-за задержания кораблей в Керченском проливе

Они призвали Россию соблюдать международное право и беспрепятственно допускать суда к украинским портам.

Министры иностранных дел Эстонии, Украины, Швеции и Литвы обратились к России с призывом обеспечить судам беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Такое заявление было опубликовано на сайте МИД Украины.

Ведомства также призвали Россию к соблюдению международного права в связи с передачей Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.

— Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации, — заявлено в документе.

Инцидент произошёл ещё в прошлом году. 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в Азовском море. Российские пограничники остановили суда, а находившихся на борту моряков задержали. На допросе они признались в провокации. Моряки были под арестом до сентября 2019 года, а затем их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

Четвёртого ноября 2019 года Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе суда и направил ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали вернуть корабли Киеву.