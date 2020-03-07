В Москве не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В Москве не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. Проходить терапию в больницах продолжают пять человек, а один выписан, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что с 4 марта начала работать горячая линия по заболеванию. Лица, вернувшиеся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции и Германии, должны позвонить и при необходимости оформить больничный лист с доставкой на дом. Всего поступило уже более семи тысяч звонков, операторы call-центра получили заявки на более 500 больничных листов.

В оперативном штабе также напомнили, что 5 марта указом мэра Москвы в столице был введён режим повышенной готовности. Всем прибывшим из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией предписывается находиться дома в режиме самоизоляции.

Напомним, ранее сегодня был выписан из больницы мужчина, который стал первым носителем коронавируса в Москве. Он выздоровел и отпущен домой. Заболевание также диагностировали у жительницы Подмосковья, она была госпитализирована вместе с членами семьи. За минувшие сутки в России зафиксировано четыре новых случая заражения.

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики обнаружили у CoViD-2019 первые мутации: болезнь стала проявляться менее очевидно, чем в начале эпидемии.