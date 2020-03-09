Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара и евро

Московская биржа повысила верхние ценовые границы доллара и евро на открытие торгов во вторник. Теперь они составляют 76,3951 рубля за доллар (ранее 70,445) и 87,3131 рубля за евро (79,625), сообщается на сайте Мосбиржи.

Также была изменена нижняя ценовая граница на баррель нефти марки Brent. Теперь она равна 36,86 (ранее 41,53) доллара. Кроме того, российская биржа повысит ставки обеспечения по ряду инструментов.

При этом уточняется, что представленные данные предварительные. Итоговые показатели опубликуют до девяти утра вторника. Сегодня торги не проводились из-за выходного дня в честь 8 Марта.

На такие меры Мосбиржу вынудила пойти ситуация на мировых фондовых рынках, где сегодня стало известно об обвале цен на нефть.

Напомним, после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель, хотя вскоре опять поднялась выше отметки 40 долларов. Вследствие этих событий курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. В СМИ назвали обвал цен на сырьё попыткой ослабить Россию.

На фоне падения нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке, а в Минфине рассказали, что ликвидных средств ФНБ хватит для компенсации расходов бюджета на протяжении десяти лет, даже если цена нефти всё это время будет составлять 25–30 долларов за баррель. Эксперт рассказал Лайфу, чего ждать России от падения цен на нефть.