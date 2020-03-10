Стоимость нефти Brent выросла на 7%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 7,22% — до 35,85 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE по состоянию на 03:30 по московскому времени.
Цена апрельских фьючерсов марки WTI показала рост в 4,02% и увеличилась до 32,38$ за баррель.
Ранее сообщалось, что тотальное падение стоимости нефти Brent остановилось.
Вследствие этих событий в России курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. Аналитики считают, что ситуация придёт в норму ближе ко второй половине года, а российские эксперты заявили, что оснований для паники нет, так как у правительства на этот случай есть накопленные средства, которые можно будет использовать для компенсации расходов бюджета в течение десяти лет. Тем временем автодилеры предупредили россиян о возможном росте цен на автомобили из-за падения рубля.