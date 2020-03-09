Тотальное падение стоимости нефти Brent остановилось

Тотальное падение стоимости барреля нефти марки Brent замедлилось. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость майского фьючерса марки Brent дешевеет на 0,39% — до 33,32 доллара за баррель.
При этом апрельский фьючерс марки WTI, наоборот, демонстрирует рост на 5,14% — до 31,69 доллара за баррель по данным на 01:58 по московскому времени.
Напомним, накануне стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Нефтедобывающие страны не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. СМИ назвали обвал стоимости сырья попыткой ослабить Россию. Однако негативно на падение цены на нефть отреагировали все мировые биржи. В США фондовые торги открылись резким падением, из-за чего их пришлось временно приостановить.
Вследствие этих событий в России курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. Аналитики считают, что ситуация придёт в норму ближе ко второй половине года, а российские эксперты заявили, что оснований для паники нет, так как у правительства на этот случай есть накопленные средства, которые можно будет использовать для компенсации расходов бюджета в течение десяти лет. Тем временем автодилеры предупредили россиян о возможном росте цен на автомобили из-за падения рубля.