Тотальное падение стоимости нефти Brent остановилось

При этом апрельский фьючерс марки WTI, наоборот, демонстрирует рост на 5,14% — до 31,69 доллара за баррель по данным на 01:58 по московскому времени.

Напомним, накануне стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Нефтедобывающие страны не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. СМИ назвали обвал стоимости сырья попыткой ослабить Россию. Однако негативно на падение цены на нефть отреагировали все мировые биржи. В США фондовые торги открылись резким падением, из-за чего их пришлось временно приостановить.