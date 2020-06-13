Алименты родителям. Кто и как может требовать выплаты от детей

Далеко не всегда и не всем хватает пенсионных денег на проживание. Так уж случается, что пожилые родители не привыкли обращаться за финансовой помощью к своим детям. Но бывают ситуации, когда родители, лишившись достатка, требуют с детей алименты через суд. В Семейном кодексе РФ (ст. 87) указано, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Адвокат Ирина Орешкина объясняет: законодательно установлена обязанность совершеннолетних детей предоставить своим нетрудоспособным нуждающимся родителям хотя бы минимум материальных благ, способных обеспечить их существование. Эта обязанность носит безусловный характер. Вне зависимости от материального и семейного положения взрослых трудоспособных детей родители вправе получить от них необходимое для поддержания жизнедеятельности содержание.

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Платить алименты родителям можно добровольным путём, а можно — через суд. Но только в том случае, если у родителей действительно есть на это основания и необходимость.

Ирина Орешкина указала на то, что требования алиментов с детей в пользу родителей, равно как и заключения соглашений об уплате алиментов между родителями и детьми, довольно редки и не носят массовый характер.

Кто из родителей имеет право на алименты?

Стоит отметить, что требовать алименты на своё содержание родители могут только с совершеннолетних и трудоспособных детей. Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский пояснил, что родители должны быть нетрудоспособны, иметь инвалидность или достичь общеустановленного пенсионного возраста. При этом претендовать на алименты от детей могут оба родителя.

— Нуждаемость в помощи определяется через материальное положение родителя, которого недостаточно для удовлетворения его жизненных потребностей с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств. Если инвалидность и нетрудоспособность — объективные характеристики, то факт нуждаемости определяется в каждом конкретном случае судом, — пояснил Владислав Варшавский.

Как рассчитываются алименты?

При расчёте алиментных выплат суд учитывает многие факторы. Как рассказала адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко, среди них семейный статус родителей, их доход с учётом имеющихся льгот, банковских вкладов, социальной поддержки, компенсаций, необходимые расходы на продукты питания, коммунальные платежи, лекарства, услуги по уходу, финансовые возможности всех трудоспособных детей, наличие возможности у детей оказать иную нематериальную помощь, например уход за своим больным родителем.

По её словам, размер алиментов суд назначает кратно прожиточному минимуму региона, где проживает родитель. Алименты выплачиваются ежемесячно в виде твёрдой денежной суммы.

В каких случаях дети могут не платить алименты?