Мишустин распорядился не требовать с россиян справки для соцподдержки

Теперь для получения социальных пособий и иных выплат россиянам не нужно будет предоставлять какие-либо справки. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

— Гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трёх до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия, — рассказали в пресс-службе.

В начале недели глава кабмина подписал постановление, согласно которому организаторы мероприятий, чьи шоу отменились, будут обязаны возвращать полную стоимость билетов, а на перенесённые шоу будут выдаваться специальные ваучеры, которые в случае отмены представления также можно будет вернуть.