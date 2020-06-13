Рейтинг лояльности. Чьи бонусные программы лучше — "Эльдорадо", "М.Видео" или "Ситилинка"?

Сегодня бонусная карта, похоже, есть у каждого сетевого магазина. Продавцы бытовой техники при этом не исключение. Хоть мы и не ходим за смартфонами так же часто, как за хлебом, знать о программах лояльности во всяких "М.Видео" и "Эльдорадо" будет нелишним. Хотя бы потому, что товары в таких магазинах дорогие и баллов за их покупку начисляют прилично.

Разбираемся в бонусных программах нескольких крупнейших торговых сетей. Пройдёмся в ходе разбора по следующим критериям: порог входа, уровень кешбэка, процент возврата и дополнительные бонусы.

Поверьте, им всё равно

Бонусная программа в "М.Видео" называется M.Club. Чтобы стать участником в ней, необязательно что-то покупать. Можно просто зарегистрироваться на сайте. Что приятно. Встречает "М.Видео" новых участников хлебными крошками и солью в виде 200 бонусных рублей. Приятная мелочь, которая есть не у всех.

Цена одного балла — 33,3 рубля. Проще говоря, "М.Видео" возвращает 3% от покупки бонусами. Собственно, один балл — один рубль.

Есть лимиты. И много. Например, на балансе не может быть более 200 000 баллов. Что, впрочем, формальность. Сложно представить, что кому-то удастся накопить даже половину лимита.

А вот второе ограничение более чувствительное. Баллы хранятся не дольше 180 дней с момента зачисления. Правило это распространяется и на приветственные 200 рублей. Поэтому, если рассчитываете на них, планируйте покупку заранее.

Третий порог — процент от стоимости товара, который можно погасить баллами. Не более 50%. Что в целом было бы окей, если бы не ограничение по брендам. Баллами нельзя оплачивать товары Smeg, Loewe, Dyson и BORK.

Горести в "Эльдорадости"

Несмотря на то что "Эльдорадо" и "М.Видео" номинально являются одной компанией, условия участия в их бонусных программах сильно отличаются. Взять хотя бы награду за регистрацию. В "Эльдорадо" её просто нет. Точнее — компания дарит единоразовый повышенный кешбэк в виде 500 баллов на покупку от 3000 рублей.

Другим большим отличием "Эльдорадостей" от M.Club являются уровни. Их два: "Эльдорадости" и "Эльдорадости плюс". На базовом один балл стоит всё те же 33,33 рубля (кешбэк в баллах — 3%). Но оплатить бонусами можно уже не 50% от покупки, а только 30%. Да и срок жизни у бонусов короче — 90 дней.

А вот уже на уровне "Плюс" кешбэк возрастает до 5%, то есть один балл дешевеет до 20 рублей. На баллы может приходиться оплата уже половины покупки. А счёт живёт приемлемые 180 дней.

Условия перехода на уровень "Плюс" не сказать чтобы зверские. Нужно за один год купить один или несколько товаров на общую сумму 25 000 рублей. С другой стороны, сам факт такой градации нам кажется неуместным. Точнее, модель-то интересная, но условия на базовом уровне просто унизительные.

Лучом света в этом царстве тьмы являются специальные условия для именинников. В день рождения клиента и в течение пяти дней после него кешбэк увеличивается вдвое — до 6% на базовом уровне и на 10% на уровне "Плюс".

"Технопарк" без запар

Сеть магазинов "Технопарк" почему-то так и тянет охарактеризовать как "Эльдорадо" и "М.Видео" здорового человека. Потому что у "Технопарка" вроде бы всё то же самое, что и у гигантов, но лаконично, понятно и комфортно. Причём не только в физических магазинах, но и в рамках программы лояльности, которая называется "Технопарк-бонус 5%".

У регистрации в клубе есть порог вхождения, но он минимальный — любая покупка. Приветственных баллов компания не отсыпает , но честно возвращает 5% от первой сделки. Собственно, 5% — это фиксированная награда. Вечный курс одного балла — 20 рублей. Не запутаешься.

Ограничения в начислении есть, но небольшие. "Технопарк" не сумел договориться с брендами BORK и Miele, поэтому за покупку товаров этих фирм магазин кешбэк не выписывает. Также клиент не получает отдачи при покупке товаров со скидкой. За что, к слову, обидно.

По списанию тоже есть лимиты. Но они стандартные. Срок действия бонусов — 180 дней. Оплатить ими можно до 50% покупки.

Лицом Михаила Галустяна бонусную программу не испортишь

"Ситилинк" и его клуб — редкий пример того, как при сильном росте ретейлер может не захлебнуться жадностью и сохранить человечность. Программа лояльности в "Ситилинке", может быть, и не самая лучшая в мире, но точно одна из самых интересных.

Начнём (и быстро закончим) с плохих свойств. Быстро, потому что если "Клуб Ситилинк" и есть за что поругать, то только за наличие порога вхождения. Взять и просто так стать участником здесь не получится. Прежде придётся совершить покупку на сумму не менее 5000 рублей.

После её оформления клиент может сразу зарегистрироваться в программе, получить 190 приветственных бонусов и статус Silver. Да, здесь есть уровни. Целых четыре.

Basic — даётся за траты в размере до 4999 рублей в квартал. Позволяет оплачивать бонусами до 20% при покупке от 1000 рублей, участвовать в закрытых распродажах, пользоваться специальными ценами. Кешбэк — 1%.

Silver — даётся за траты от 5000 до 24 999 рублей в квартал. Позволяет оплачивать бонусами до 25% при покупке от 800 рублей, участвовать в закрытых распродажах, пользоваться специальными ценами. Кешбэк — 1,1%.

Gold — даётся за траты от 25 000 до 74 999 рублей в квартал. Позволяет оплачивать бонусами до 50% при покупке от 400 рублей, участвовать в закрытых распродажах, пользоваться специальными ценами. Кешбэк — 1,15%. Плюс начинает действовать скидка 20% на доставку.

Platinum — даётся за траты от 75 000 рублей в квартал. Позволяет оплачивать бонусами до 75% при покупке от 266 рублей, участвовать в закрытых распродажах, пользоваться специальными ценами. Кешбэк — 1,2%. Плюс начинает действовать скидка 40% на доставку, а также до 30 дней увеличивается срок возврата товара.

Кешбэк маленький — это правда. Но кешбэк не основной источник баллов. Большая часть простых клиентов "Ситилинка" зарабатывает обзорами гаджетов, публикуемых на сайте продавца. Каждый месяц выбирается десять лучших авторов, которые получают награды номиналом от 300 до 1500 баллов. В конце года авторам пяти лучших текстов "Ситилинк" дарит ещё по 6000 — 10 000 баллов.

Рейтинг Лайфа

Мы проанализировали все плюсы и минусы разных программ и составили некое подобие рейтинга.

4. "Эльдорадо". Всё бы ничего, но базовый уровень просто смехотворный. К тому же компания с первых секунд заманивает в магазин. Дескать, мы дадим 500 баллов, но для этого потрать 2500 рублей. А новые бонусы изволь потратить в течение 90 дней, а то сгорят. Единственное, что может порадовать, — это повышенный кешбэк в день рождения.

3. "М.Видео". Дарит приветственные баллы, приемлемый срок жизни баллов, удобоваримый процент, который можно перекрыть бонусами. Самый большой недостаток — низкий кешбэк.

2. "Технопарк". Компания собрала всё самое лучшее от "Эльдорадо" и "М.Видео". Впрочем, даже это лучшее — не ахти. С другой стороны, "Технопарк" и не тычет своими условиями в лицо клиенту. Тогда как "Эльдорадо" и "М.Видео" преподносят свои крохи как манну небесную.