Рейтинг самых удобных для клиентов российских банков: все плюсы и минусы

Профессионалы банковского рынка используют свои методики для определения "лучших" и "худших" среди банков, в этих методиках учитываются сотни факторов, которые влияют на десятки сотен показателей, очень значимых для инвесторов и биржевиков. Но для обычного потребителя из этих показателей важны далеко не все. Американский журнал Forbes пошёл по другому пути: он опросил клиентов и на основе их отзывов составил рейтинг самых удобных. Мы, взяв его рейтинг за основу, дополнили его также мнениями российских клиентов. Как же выбрать самый лучший банк?

Американский журнал Forbes заказал исследование у консалтинговой компании Statista, на основе которого опубликовал свою версию рейтинга лучших банков мира. В данный список вошло 450 банков из 23 стран мира. Из России Forbes отметил 15, на его взгляд, наиболее клиентоориентированных. В критерии оценки вошли доверие (насколько он верен своим обещаниям и т.д.), условия работы (насколько разумны ставки по кредитам, прозрачны правила начисления комиссий и т.д.), каков уровень обслуживания клиентов (время ожидания, дружелюбность сотрудников банка, бесконфликтное разрешение проблем и т.д.), цифровые услуги (простота использования сайта банка, удобство использования сервиса онлайн-банкинга и банковского приложения и т.д.), качество финансовых консультаций.

То есть критерии хотя и важные для клиента, но очень субъективные. Кроме того, неясно, какую именно американцы использовали выборку. Возможно, они опрашивали только сотрудников представительств западных компаний в России или иностранцев, работающих в российских организациях. Поэтому для объективности мы дополнили американский рейтинг теми плюсами и минусами кредитных организаций, которыми делятся их российские клиенты на банковских форумах.

Сразу видно, что в представленный рейтинг не вошли Сбербанк, ВТБ и "Газпромбанк" — титаны российского рынка банковских услуг. И это понятно: если американский Forbes использовал для опроса только российских иностранцев, то из-за санкций они просто не могли пользоваться их услугами — а значит, не могли сформировать своё мнение. И тут очень важно понимать, что все рейтинги — это ориентир, но он условный, каждому всё равно придётся выбирать банк исходя из своих частных потребностей.

Как грамотно выбрать "свой" банк

Для вкладов. Если речь идёт о сумме не выше 1,4 миллиона рублей (то есть застрахованной в АСВ), то главный критерий — высокая процентная ставка, надёжность банка тут не имеет значения. Главное — обязательно хранить не только договор об открытии вклада, но и все чеки о внесении средств на счёт. В случае отзыва лицензии это поможет избежать множества проблем. Исторически клиенты некоторых "отозванных" банков сталкивались с проблемой забалансовых вкладов, информация по ним не отображалась в текущем реестре вкладов. Бывшим клиентам в суде приходилось доказывать само наличие вклада и его сумму для получения страховой выплаты.

Если сумма выше — лучше всего выбирать банки из списка "системообразующих" ЦБ (сейчас это Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Юникредит", "Альфа-банк", "Росбанк", Промсвязьбанк, Россельхозбанк, "Райффайзенбанк", ФК "Открытие" и Московский кредитный банк).

Для кредитов. Тут надо изучить не только обещанную банком кредитную ставку, но и подробности кредитного продукта — минимальный процент привлекает, но он может быть для вас недоступен. Обязательно уточняйте, при каких условиях можно рассчитывать на низкую ставку. Помните: от навязанного страхования можно отказаться (согласно положениям закона № 4015-I, сделать это надо в течение 14 дней), а вот от комиссий и включённых дополнительных услуг в виде SMS-уведомления, выпуска и обслуживания дополнительной банковской карты и т.п. после подписания договора отказаться не выйдет.