Авто — утопленник. Что делать, если машина пострадала от ливня

В субботу, 20 июня, на столичный регион обрушился сильнейший дождь, местами с градом и грозой. Ливневые канализации не смогли справиться с потоком воды, что привело к затоплению. Так, например, полностью в воде оказался подземный переход на Варшавском шоссе. Там же образовалась пробка из-за затопления проезжей части.

Больше всего не повезло владельцам автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома. Транспорт почти полностью накрыло водой. Воду, конечно, откачали, а вот машины теперь нуждаются в ремонте.

Если вода попадёт в двигатель, может произойти гидроудар. Вода легко может проникнуть в мотор через воздушный фильтр, и тогда поршень не сможет её сжать. Из-за этого резко происходит остановка и стопор двигателя с характерным ударом. В результате потребуется переборка или замена двигателя Михаил Ерцев, операционный директор Automama

Эксперт подсчитал, что средняя стоимость переборки двигателя среднестатистического авто — от 60 000 до 100 000 руб. В случае если авто премиум-класса, цена может доходить и до 500 000 руб. Михаил Ерцев привёл пример с "Ладой-Гранта", стоимость замены двигателя в которой 20 000 руб. плюс сам двигатель от 40 000 до 90 000 руб. Замена двигателя на Hyundai Solaris обойдётся в 20 000 руб., а стоимость самого двигателя — от 70 000 до 120 000 руб.

Михаил Ерцев объяснил, что при затоплении припаркованного авто владелец может отделаться химчисткой и сушкой. Даже когда вода попадает в электрику, можно обойтись лишь разборкой и сушкой электронных блоков. Однако если у вас машина премиальной марки, то, скорее всего, одной только сушкой обойтись не удастся.

— Придётся отвезти авто на разборку, потому как замена блоков электрики обойдётся в колоссальные деньги, восстанавливать его будет нецелесообразно. Электрика и электроника некоторых авто могут по цене превосходить 50% стоимости автомобиля, страховые компании отправляют некоторые такие авто в утиль, если ремонт нецелесообразен, — пояснил эксперт.

Поможет ли страховая?

Руководитель управления страховых рейтингов ООО "Национальное рейтинговое агентство" Татьяна Никитина рекомендует перед обращением в страховую компанию обратить внимание на список страховых случаев и наличие франшизы. Если договор покрывает стандартные риски, страховая компания возместит ущерб. Она отметила, что сейчас многие страховщики урегулируют убытки онлайн: и заявление, и фото можно отправить в электронном виде. Вину коммунальных служб доказать сложно, а затопление придомовых территорий и дорог может быть связано с просчётами при строительстве и устройстве ливневой канализации.

Владелец может рассчитывать на помощь страховой, если у него есть каско. В договоре должен быть указан пункт о возмещении ущерба в случае стихийных бедствий. Как объяснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников, в договоре может быть другая формулировка, но суть её в том, что страховщик обязан возместить ущерб от природных явлений, куда входит ливень, град. Если этот пункт не предусмотрен страховкой, то, скорее всего, рассчитывать не на что. Он отметил, что сейчас достаточно редко страховщики не включают этот пункт в договоры, но такое всё же встречается.

— Но даже если у вас есть пункт о компенсации ущерба от стихийных бедствий, радоваться раньше времени тоже не стоит. Надо учитывать обстоятельства, при которых автомобилю был нанесён ущерб. Если во время затопления автомобиль находился в движении, у него был включен двигатель, то, скорее всего, двигатель вышел из строя из-за гидроудара. Гидроудар не является страховым случаем, если обратное прямо не указано в страховом договоре. Есть страховки, которые защищают от всего, в том числе от гидроудара, но стоимость их выше примерно на 20–40%, поэтому покупают их реже. В большинстве своём автовладельцы вообще не обращают внимания на пункт о наличии или отсутствии компенсации в случае гидроудара до тех пор, пока с этим не столкнутся, — говорит Пётр Гусятников.

Если каско нет, то автовладелец всё равно может рассчитывать на компенсацию. Правда, процесс будет не из лёгких. Петр Гусятников рассказывает, что для начала надо выяснить, кому принадлежит земля, на которой произошло затопление автомобиля. Была ли это городская территория, частная стоянка или территория ЖК. По его словам, администрация города, так же как и собственники стоянок, парковок, придомовых территорий, обязаны обеспечить работающую ливневую канализацию для предотвращения затоплений в случае дождей и ливней.

— То, что произошло, не считается стихийным бедствием и не относится к форс-мажору — это обычный ливень. В затоплении авто, зданий, участков дорог может быть вина тех, кто не установил или своевременно не прочистил ливневую канализацию. Когда собственник земли будет найден, к нему можно предъявить претензию с требованием о компенсации или ремонте автомобиля, который находился во время ливня на его территории, — объяснил юрист.

Если виновник будет найден и откажет в возмещении ущерба, владелец пострадавшей машины может обратиться в суд. Если в суде удастся доказать, что причиной затопления стало отсутствие или повреждение ливневой канализации, в этом случае можно рассчитывать на компенсацию.

Кроме того, Пётр Гусятников дал рекомендации, как действовать в случае затопления машины:

— оставить транспортное средство на месте и никуда не уезжать на эвакуаторе;

— вызвать представителя страховой компании, если есть каско;

— вызвать независимого оценщика, который оценит ущерб;

— вызвать участкового, который зафиксирует факт затопления автомобиля (если этого не сделать, заявление могут не принять);

— провести фото или видеосъёмку (а лучше и то и другое) со всех ракурсов. На съёмке должен быть виден не только пострадавший автомобиль, но и место, где он находится, поэтому в кадр должны попасть все опознавательные знаки: название улицы, номер дома, указатели, дорожная разметка;

— не лишним будет взять справку в ФГБУ "Центральное УГМС" о том, что в этот день был дождь (ливень). Страховые компании обычно берут эту справку сами, но если владелец имеет дело не со страховой, то её надо взять самостоятельно;