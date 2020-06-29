Зампредседателя ЦИК назвал организаторов провокационных вбросов — видео

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев прокомментировал фейковое сообщение о вбросе бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Раменском. Он отметил, что этот случай очень похож на ранее произошедшие провокации в Иванове и Республике Татарстан. По его словам, за всеми фейковыми сообщениями стоит агентство "Время".

— Это чем-то похоже на провокацию, которая была в Иванове. Я посмотрел список агентства "Время". В списке этой организации 354 человека, которые получили редакционное удостоверение в один день — 10 января. И все провокации, которые мы сегодня имеем, организуются людьми из этого списка, — отметил он.

Движение "Голос" 27 июня сообщило о якобы зафиксированном вбросе бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Раменском. Тогда отмечалось, что вброс был якобы зафиксирован сотрудником международного отдела редакции Le Monde Бенуа Виткиным. На самом же деле журналист в своём аккаунте в соцсети написал о том, что "странную пачку бюллетеней" в урне для голосования заметил член партии "Яблоко" Андрей Горохов. Сам Виткин в это время находился на другом участке, он не фиксировал никакого вброса.