К расстрелу кубанского бизнесмена может оказаться причастен его младший брат

К расстрелу кубанского бизнесмена Александра Биришева может быть причастен его младший брат Олег, который был неоднократно судим. Как сообщил источник Лайфа, версия следствия — убийство за долги.

Застрелили 57-летнего предпринимателя 29 июня в центре Краснодара. Всё случилось прямо на глазах у прохожих. Убийца выпустил в садящегося в машину Биришева несколько пуль: в спину, живот и голову. Раны оказались смертельными. Его младший брат Олег сейчас скрывается.

Погибший занимался торговлей удобрениями, продуктами питания, строительством, владел издательским домом, разрабатывал компьютерные программы, предоставлял услуги, связанные с интернетом и компьютерной техникой. На его счету нескольких уголовных дел, связанных с мошенничеством в госзакупках и незаконными транзакциями за границу.

Ещё одним подозреваемым в убийстве бизнесмена является некий Абакар М., который судился с Александром по делу о сделке купли-продажи компаний.