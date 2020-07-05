В Нидерландах решили отказаться от указания пола в удостоверениях личности

В Нидерландах удостоверения личности лишат отметки с указанием пола гражданина страны. Об этом сообщила министр образования, культуры и науки Ингрид ван Энгелсховен в своём письме в адрес правительства. Как пояснила в обращении глава ведомства, это делается, чтобы граждане страны смогли сами "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности".

Уточняется, что выпуск новых удостоверений без указания пола начнётся после 2024 года. Правительство также намерено отказаться от данного пункта и в иных документах, где эта информация не является обязательной. Но уже известно, что указание пола оставят в загранпаспортах, как того требуют законы Евросоюза.

Голландское движение ЛГБТ уже поддержало такое решение властей.