В Нидерландах удостоверения личности лишат отметки с указанием пола гражданина страны. Об этом сообщила министр образования, культуры и науки Ингрид ван Энгелсховен в своём письме в адрес правительства. Как пояснила в обращении глава ведомства, это делается, чтобы граждане страны смогли сами "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности".
Уточняется, что выпуск новых удостоверений без указания пола начнётся после 2024 года. Правительство также намерено отказаться от данного пункта и в иных документах, где эта информация не является обязательной. Но уже известно, что указание пола оставят в загранпаспортах, как того требуют законы Евросоюза.
Голландское движение ЛГБТ уже поддержало такое решение властей.
Как сообщал Лайф, ранее британские дипломаты наряду с американскими вывесили флаг ЛГБТ на фасаде здания посольства в Москве. Свой жест они объяснили тем, что хотят таким образом выразить свою солидарность с членами сообщества "в России и во всём мире". В ответ на это участники движения "Сорок сороков" провели у американского посольства в российской столице одиночные пикеты. Они положили флаг ЛГБТ-сообщества на землю и демонстративно вытирали об него ноги.