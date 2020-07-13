Ни платы за аренду, ни оборудования. На сбежавшую на Бали фотографа заявили в полицию

В июне прошлого года 26-летняя Е. Кузьмина арендовала в Москве крупную фотостудию. Девушка заключила два договора — с собственником здания, а также владельцем студии и техники в ней — на общую сумму аренды более 850 тысяч рублей за один месяц.

Сперва дела шли хорошо, деньги арендодатели получали в срок и в полном объёме. Но в начале текущего года началась эпидемия коронавируса, из-за чего работы на студии пришлось прекратить. Соответственно, девушка потеряла доход и не смогла больше платить за аренду. По крайней мере, так Кузмина сказала хозяйке студии.

По данным источника Лайфа, девушке пошли навстречу и разрешили временно не платить. Но тогда, когда власти разрешили возобновить работу студий, владельцы не только не дождались положенной платы, но также не смогли найти своё оборудование более чем на 10 миллионов рублей. Сама же Кузьмина оказалась на Бали.

Владельцы студии обратились в полицию, и вскоре стало ясно, что, несмотря на запрет работы фотостудии во время эпидемии, работа в ней фактически продолжалась. Первым перестал терпеть неуплату за аренду владелец здания. Он опечатал вход в студию. Однако незадолго до этого оттуда вывезли дорогостоящее световое оборудование. Предположительно, это сделал возлюбленный Кузьминой.

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До этого инцидента владельцы студии предупреждали Кузьмину о расторжении договора и интересовались судьбой техники, однако внятного ответа не получили. Девушка лишь сказала, что не может встретиться, поскольку находится на Бали и якобы не может вернуться в Россию. Но после пропажи оборудования вовсе перестала выходить на связь, как и её молодой человек.

Полиция ведёт проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.