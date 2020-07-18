Бред телемагазинов. Вот почему в них не стоит покупать наношвабры и чудо-тряпки

Полотенце-платье, беспроводная ножеточка, паровая наношвабра и мазь "Живица с мухомором". Можно подумать, что это имена четырёх всадников апокалипсиса, но на деле это названия товаров, которые продают телемагазины. Да-да, они ещё не сгинули. Скажем больше: в ближайшем будущем их, вероятно, станет ещё больше.

Телемагазины в последнее время, наоборот, процветают. Например, в 2019 г. диванный супермаркет Leomax вошёл в топ-20 крупнейших закупщиков рекламы на российском ТВ, обогнав даже "Билайн". Хотя ещё год назад был на 198-й строчке.

Leomax владеет целой сетью телемагазинов. Shop24, Diskont-tv и, собственно, Leomax — всё его. А ведь есть и другие компании: Shopping Live, Top Shop TV, "Бум-ТВ" и так далее. Всего — более десятка. И выручка у крупнейших из них — колоссальная. Самая большая — у Shopping Live. По данным TNS Russia, в 2017 г. магазин срубил 7,3 млрд руб. На втором месте — Shop24. Выручка этой компании — 1,3 млрд руб. в год.

На чём же, помимо наивности телезрителей, зарабатываются такие огромные деньги? Мы ознакомились с ассортиментом нескольких телемагазинов и, мягко говоря, удивились. Далеко не все, но многие товары, которые предлагают купить с голубых экранов, обладают сомнительными достоинствами и качествами. Вот несколько примеров.

Кошелёк-пауэрбанк

— Мобильный телефон всегда разряжается в самый неподходящий момент, — с этих слов начинается рекламный видеоролик про умный кошелёк. Необычность которого заключается в том, что он выполняет роль ещё и пауэрбанка. Рука уже потянулась ко лбу, чтобы изобразить фейспалм?

Во-первых, утверждение, что телефоны прямо-таки всегда садятся некстати, довольно сильное. Каждый знает, что такое случается, но нечасто. Во-вторых, про существование внешних аккумуляторов не слышала только очень древняя бабушка из крайне дремучей деревни.

Ещё больше становится не по себе, когда узнаёшь характеристики чудо-гаджета. Ёмкость аккумулятора — 2500 мАч. Чтобы вы понимали, этого не хватит на полную зарядку ни одного современного смартфона. Ведь ёмкость их батарей — 3000 мАч и больше.

Стоит при этом умный кошелёк 1590 руб. Даже на Ozon за такие деньги можно купить внешний аккумулятор Xiaomi с ёмкостью в четыре раза больше. Да, в него нельзя будет запихать купюры, но… На кого ориентирован умный кошелёк? Очевидно, что на пожилых людей. Как часто на улице встречаются бабушки и дедушки без сумок, авосек или тележек в руках? То-то и оно.

Швабра-кадабра

Представляет из себя швабру с резервуаром для воды, которая распыляется с помощью курка на рукоятке. Ещё, дескать, имеет встроенный скребок для удаления сухих пятен. Реклама звучит и выглядит убедительно. Но что на деле?

"В центре есть накладка, чтобы влажная рука не скользила, но она начала рваться", "липучки плохо держат тряпку — постоянно отваливается", "распылитель сломался через месяц использования, а потом и ёмкость для жидкости стала отпадать". Всё это — цитаты из отзывов на данный товар. А ещё, говорят, манёвренность чудо-швабры часто упирается в резервуар для воды — он не даёт пролезть под мебель. Сам резервуар, к слову, объёмом 400 мл. Его, по словам домохозяек, хватает, только чтобы грязь растереть.

Без скидки сей продукт стоит 3998 руб. Что можно купить такого же да в четыре раза дешевле? Угадали. Швабру с распылителем от Xiaomi. И нет, мы не шутим. Такие действительно есть. И даже в России они продаются по 1000 руб.

Беспроводная ножеточка

Если верить рекламе, гаджет точит ножи всех типов, включая керамические. А также отвёртки, маникюрные и обычные ножницы. — Незаменимый прибор для мужчин, с которым легко справится женщина, — хвастается продавец.

Сомнения должны закрасться уже от самой беспроводности гаджета. Как думаете, мощный ли мотор работает от четырёх батареек типа АА? Да даже если и да, то готовы ли вы в 2020 г. возиться с батарейками?

Но батарейки, разумеется, не главная беда. Сколько бы мы отзывов ни прочли и ни посмотрели, везде пишут и говорят одно и то же — мотор не тянет. Проблема у всех одинаковая: прикладываешь нож — точильный камень останавливается. Не работает, в общем.

Цена точилки при этом — 1980 руб. без скидки. Какая может быть альтернатива? Ручная точилка для ножей. Даже среди них хватает толковых изделий, с которыми справятся домохозяйки.

Лупа для Пупы

— Вы часто пользуетесь смартфоном для просмотра фильмов, видеороликов, фотографий и чтения книг? Представьте, что дисплей вашего любимого гаджета станет в два раза больше! — гласит описание товара под названием "экранная лупа", который представляет из себя бандуру, которая раз в пять толще любого планшета.

Суть гаджета ясна из названия. Большая увеличительная линза, которая действительно увеличивает изображения с экрана смартфона. Но! Вместе с тем увеличиваются и пиксели экрана. Как итог, приспособление является ещё и своего рода машиной времени, которая отправляет покупателя в эпоху нулевых и девяностых, когда любое цифровое изображение состояло из пикселей размером с тетрадную клетку. И это мы ещё молчим, что линза искажает картинку картинки: прямые линии становятся кривыми, проявляется аберрация.

В общем, как ни крути, планшет такая лупа не заменит. А ведь именно как альтернатива iPad гаджет и предлагается. — Зачем переплачивать за дорогостоящий планшет или телефон с большой диагональю, когда вы можете увеличить экран вашего любимого гаджета в два раза? — гласит описание.

Стоит ерунда космических денег — 3798 руб. Страшнее всего от того, что лупа находится в категории "Хиты продаж" на сайте продавца.

"Прохлада" ужаса

Наш сегодняшний фаворит. Сам факт существования этого лота и рекламы для него, нам кажется, доказывают, что к телемагазинам нужно относиться с настороженностью.

— Лето — лучшее время года. Можно с удовольствием поработать на дачном участке или позаниматься спортом на открытом воздухе. Но порой жара превращает любимые занятия в сплошные мучения, — говорит диктор и следом заявляет, что нет лучше способа с ней справиться, чем покупка повязки "Прохлада".

Ведь её можно намочить, а потом надеть на голову или повесить на шею. Спрашивается, что мешает сделать то же самое с футболкой, полотенцем или любой другой тряпкой? Продавец утверждает, что "Прохлада" держит влагу до 10 часов. Тогда как полотенце, дескать, приходится мочить каждые пять минут. Нам одним слабо верится в последнее?

Апофеозом безумия является цена. Продавец просит за тянущийся кусок ткани 750 руб.

Почему люди покупают в телемагазинах?

Смотришь на всё это и думаешь, что услугами телемагазинов пользуются только самые далёкие от технологий люди. Люди, которые не знают про AliExpress и "Яндекс.Маркет". А потом открываешь страницы продавцов в соцсетях и диву даёшься. Десятки тысяч подписчиков и тысячи сообщений в обсуждениях. Получается, люди осознанно отдают предпочтение телемагазинам, выбирая между ними и маркетплейсами.

Что это? Магия прямого эфира и создание искусственного ажиотажа? Как бы там ни было, что-то в трансляциях цепляющее есть. Иначе бы Amazon в прошлом году не запустил Amazon Live, стриминговую платформу, на которой блогеры распаковывают гаджеты и косметику и предлагают купить всё, не отходя от монитора.

А знаете, за кем повторил Джефф Безос? За китайцами. Тамошние версии маркетплейсов вроде Alibaba и Taobao уже давно пользуются интернет-аналогами телемагазинов. Только в 2018 г. несколько десятков китайских блогеров наторговали в прямом эфире на $15 млн. На 2018 г. более 1200 китайских блогеров-продавцов имели более 1 млн подписчиков и ещё 1000 инфлюенсеров могли похвастаться полумиллионной аудиторией.

— Прямые эфиры — это не просто опция. В будущем трансляции станут основной моделью электронной торговли, — считает гендиректор Taobao Цзян Фан.

Главным преимуществом телемагазинов и их аналогов является непредоставление покупателю выбора. В Интернете пользователь может сравнить несколько товаров, не найти в описании нужной информации и отказаться от покупки вообще. С голубого экрана же (а точнее — с чёрного зеркала) хорошо отфильтрованная информация не даёт поводов и времени на сомнения.