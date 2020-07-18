Подлец с интеллектом гения. Как агент британской Ми-6 чуть не дослужился до генерала КГБ

Шпион с высоким званием умудрился работать на две разведки одновременно.

Контрразведчики, много лет занятые поисками предателей, отмечают, что на "продажу Родины" завербованные чекисты или сотрудники промышленных предприятий, правительства и других структур идут по трём основным причинам. Первые соглашаются на это ради денег, которых им не хватает по разным обстоятельствам. Вторые — из-за собранного на них компромата. Третья категория предателей наиболее сложна и наименее многочисленна — это идейные, не согласные с "генеральной линией партии" или мечтающие видеть мир в огне вне зависимости от того, кто от этого выиграет.

Сразу же нужно сделать уточнение и сказать, что дилетантов и людей с заурядными способностями к вербовке почти никогда не привлекают. Лишь в редких случаях, когда нужна информация "из первых рук", спецслужбы могут завербовать человека с неустойчивой психикой или проблемами с алкоголем. В разведке, как в высшем из искусств добывания информации, важна работа ума и логики, и по этой причине объектами вербовки часто становятся люди, которые хорошо понимают, что такое дипломатия и отношения между странами. Именно по этой причине в качестве агентов выбирают журналистов, сотрудников посольств, руководителей медиакорпораций, владельцев "заводов, газет, пароходов", имеющих доступ в кабинеты высших лиц государства.

Предатель рода

Фото © ТАСС / AP

Олег Гордиевский, работавший в Первом главном управлении КГБ СССР, происходил из рода потомственных чекистов, поэтому будущую профессию особенно не выбирал. Закончив МГИМО и поступив на службу в органы госбезопасности, Гордиевский быстро начал подниматься по карьерной лестнице. ПГУ КГБ СССР к началу 60-х представляло собой главный отдел по работе на внешний мир и прежде всего страны НАТО. Гордиевский, как и многие агенты того времени, работал под дипломатическим прикрытием — такой "колпак" нужен на тот случай, чтобы у контрразведки страны, в которой проходит работа, не было возможности и законных оснований задержать агента.

Забегая вперёд, стоит отметить, что сам Гордиевский был не вполне типичным шпионом той эпохи. На сотрудничество с британской разведкой Ми-6, по его собственному признанию, Гордиевского толкнули как минимум два обстоятельства. Во-первых, "ненавистный советский строй", который Гордиевский костерил на каждой встрече с британскими кураторами, во-вторых, стремление жить хорошо и "по-западному". Понятие "западного стиля жизни" агент Ми-6 под псевдонимом Ovation ("Овация") почерпнул из пропагандистской литературы, которую удалось достать во время первой командировки в Посольство СССР в Данию с 1966 по 1970 год.

Чекист-суперзвезда

Вторую командировку в Данию Гордиевский провёл более успешно. За год успешный агент, которому на тот момент не исполнилось и 35 лет, привлекает внимание подразделения Ми-6 в Копенгагене. Ещё через год, как раз к своему дню рождения, Гордиевский получает должность заместителя резидентуры КГБ СССР в Дании. В 1974 году Гордиевский попадает в разработку датской резидентуры Ми-6 и получает предложение поработать "на благо мира". Под трудами на благо мира британские спецслужбы понимали передачу им информации о состоянии вооружённых сил, политических и экономических решениях, которые принимало руководство СССР.

На этом этапе важно пояснить, что любое значительное действие, способное вызвать тектонические изменения на целом континенте, и во время холодной войны, и теперь, когда мир потрёпан коронавирусом и санкционной войной, активно прорабатывается не только политиками, но и спецслужбами. Именно на основании добытых спецслужбами данных строится вся внешняя политика и стратегия даже небольших государств. Гордиевский ввиду особенного положения имел доступ сразу к нескольким источникам данных: военным, дипломатам, с которыми общался ещё со времён учёбы в МГИМО, и "экономическому блоку" в высших эшелонах власти, — поэтому сведения, добываемые Гордиевским, представляли для британцев исключительную ценность.

Течёт как из ведра

По словам бывшего офицера управления контрразведки КГБ Анатолия Козырева, главная проблема с такими предателями, как Гордиевский, состоит в сложном процессе поиска "крота", поскольку профессионалы высшего уровня почти никогда не совершают ошибки.

Гордиевский был человеком непростым, но очень деятельным. Он был на хорошем счету у начальства, регулярно показывал хорошие результаты, обладал незаурядным интеллектом и мог поговорить на любую тему: от физики до рыбалки. Кроме того, у него был врождённый от природы актёрский талант, поэтому он одинаково мог прикидываться простаком, а через минуту начать играть интеллектуала, приехавшего посмотреть город Анатолий Козырев Бывший офицер КГБ СССР

Особенностью интеллекта Гордиевского стала способность писать целые научные работы, не теряя при этом навыков агентурной работы. За годы работы в управлении КГБ в Москве Гордиевский умудрился поучаствовать в разработке стандартов работы и сопровождения объектов для потенциальной вербовки и делал это уже после того, как был завербован британцами из Ми-6. Успешного советского чекиста вполне заслуженно называют "вторым после Пеньковского", поскольку благодаря "кроту" в резидентуре КГБ СССР британским разведчикам стали известны секреты, которые обычно сотрудники органов госбезопасности уносят с собой в могилу.

То, о чём Гордиевский докладывал в Ми-6, можно разделить на две категории. Информация из первой категории — это сведения о решениях, направленных на армию, Вооружённые силы СССР. Вторая категория — это работа по агентуре КГБ в странах Запада. Данные из второй категории представляли наивысшую ценность, поскольку найти и нейтрализовать "кротов" в собственных рядах мечтает любая спецслужба мира Анатолий Козырев Бывший офицер КГБ СССР

Служба Её Величеству

В 1982 году "крот" британцев в КГБ, сумевший разоблачить с десяток американских агентов под дипломатическим прикрытием и нелегалов, за уникальные заслуги был назначен не кем-нибудь, а советником Посольства СССР в Великобритании. О большем подарке судьбы британские разведчики не могли и мечтать — уникальный агент, доступ к которому есть практически в любое время, теперь начал жить в шаговой доступности. Властолюбивый и беспринципиный Гордиевский при помощи британских хозяев активно "расчищал" себе дорогу по линии внешней разведки: стоило "кроту" передать список с именами своих конкурентов британским кураторам, как его более талантливые и преданные коллеги либо не получали визу, либо объявлялись персонами нон грата.

"Послужной список" Гордиевского велик. По словам бывших сотрудников КГБ, давно вышедших в отставку, но хорошо помнящих последствия работы "крота" Ми-6, на перечисление мероприятий, к которым Гордиевский имел прямое или косвенное отношение, уйдёт несколько килограммов бумаги.

Передача данных о советских резидентурах на территории континентальной Европы.

Список лиц, которыми интересуется советская разведка в университетах и госструктурах стран НАТО.

Агенты КГБ, завербованные с 1976 по 1980 год в странах НАТО.

Адреса основных и запасных явочных квартир в странах Западной Европы.

Данные, собранные по Военно-морским силам НАТО в Европе с 1978 по 1981 год.

Пул западных журналистов, работавших на КГБ и писавших материалы "антизападной направленности".

Подробности планов советских военных манёвров в странах Варшавского договора в период с 1979 по 1981 год.

Раскрыл Ми-6 и ЦРУ не менее 28 ценных агентов в высшем руководстве разведки и Вооружённых силах.

"Я остаюсь"

Фото © Shutterstock

Бывшие чекисты говорят, что в некотором смысле Гордиевский сделал даже больше, чем "самый успешный крот" в истории ГРУ — генерал-майор Дмитрий Поляков, раскрывший ЦРУ и Ми-6 сотни тайных агентов в рядах армии и флота стран НАТО. Но контакты Гордиевского в военных структурах позволили ему "обменять" бывших сослуживцев и сотрудников военной разведки на безбедную жизнь, о которой Гордиевский всегда мечтал. В разработку контрразведчиков Гордиевский попал в 1983 году. Однако "довести" матёрого чекиста до ошибки оперативники так и не смогли.

"Вы должны проехать с нами"

В середине 80-х у внешней разведки КГБ СССР появился свой человек в ЦРУ. Им стал Олдрич Эймс — начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ, которого, как и Гордиевского, завербовали исключительно на деньгах и тяге к люксовым вещам. После того как Эймс передал советской резидентуре список с завербованными агентами, начальство Гордиевского решило проверить, не подсовывают ли американцы дезинформацию, сознательно указывая не на тех. В 1985 году Олега Гордиевского отозвали в Москву под предлогом назначения на должность резидента. Почти сразу после прилёта Гордиевского доставили на допрос и после восьмичасовой беседы отпустили: предъявить сотруднику КГБ, раскрывшему десяток агентов США под прикрытием, было нечего, и все подозрения на счёт "двойной работы" были признаны несостоятельными.

Майор КГБ СССР в отставке Андрей Чистяков отметил, что, если бы не обмен данными между Британией и США и последующая передача списка предателей через завербованного КГБ Эймса, Гордиевский вполне мог пойти на повышение.

Он вполне мог стать вторым Поляковым, и у него были все шансы стать генералом. Масштаб его деятельности был таков, что, если бы он получил высшие допуски и стал руководить резидентурами, страна могла лишиться внешней разведки как таковой Андрей Чистяков майор КГБ СССР в отставке

Однако психика "крота" Ми-6 в рядах советской разведки пошатнулась. Сразу после допроса Гордиевский запросил у своих кураторов немедленную эвакуацию, и сотрудники московского подразделения Ми-6 вывезли "крота" в багажнике машины сначала до Финляндии, а затем переправили в Лондон. Разведчика с 23-летним стажем хватились почти сразу. Гордиевский ожидал такого развития событий, поэтому "похищали" его как можно более натурально: во время пробежки на него "набросились" люди в штатском, заклеили рот и завязали глаза. Искать Олега Гордиевского на Западе начали лишь через несколько недель безуспешного расследования. Полный список сотрудников нелегальной разведки, которых Гордиевский раскрыл за годы работы, почти наверняка никогда не будет опубликован.

Гордиевский в парике и накладной бороде в отеле Лондона. Фото © David Levenson/Getty Images

На Западе из Гордиевского, как и из других предателей вроде Олега Калугина, как и полагается в таких случаях, сделали почти что национального героя. Гордиевский встречался с Маргарет Тэтчер — "железная леди" общалась по просьбе Гордиевского даже с Михаилом Горбачёвым и позднее вручила Гордиевскому орден Святого Майкла и Святого Георга "за служение безопасности Соединённого Королевства". Британского "крота" лично принимал в Овальном кабинете президент США Рональд Рейган. Ущерб стране бежавший на Запад полковник КГБ продолжил наносить и после того, как официально "вышел из тени". И хотя в СССР за измену Родине Гордиевского приговорили к смертной казни, это не мешало бывшему полковнику на протяжении десятилетий писать статьи в различные журналы на тему военно-технического и политического сотрудничества СССР/России с другими странами.