Это был сезон Дзюбы, скандалов и коронавируса. Итоги РПЛ, которая длилась больше года

Чемпионом России второй год подряд стал петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака, которая провалилась в Лиге чемпионов, бросила все силы на внутренний чемпионат и обеспечила себе золотые медали ещё за четыре тура до конца турнира. Так рано сделать это не удавалось ещё ни одной команде. Второе место досталось "Локомотиву", а третьим стал "Краснодар". Точно так же распределились места и в прошлом сезоне.

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Интересно, что по ходу первой части сезона несколько команд лидировали в турнирной таблице и иногда их было сразу пять! Высокая конкуренция наблюдалась и среди середнячков. Команды на протяжении длительного времени шли нога в ногу, и разница по очкам была минимальной. Такого в нашем футболе не было давно!

Конечно, свои изменения внесла и пандемия. Многие гадали: продолжать или нет сезон, что будет, если заболеют новой коронавирусной инфекцией футболисты... В итоге сезон продолжился, матчи проходили при заполнении трибун не более чем на 10% от общей вместимости. При всём этом игры проходили непривычно дважды в неделю. Большую нагрузку получили футболисты, которые после долгого простоя выходили играть через каждые три дня. Плюс в "Ростове", "Оренбурге", "Сочи" и "Динамо" произошли вспышки коронавируса. Единичные случаи были и в других командах. Команды теперь живут по новым строгим правилам, постоянно сдавая тесты. Что запомнилось ещё?

Зажигал в этом сезоне Дзюба и не только...

Одни ненавидят Артёма Дзюбу, а другие его обожают. Можно по-разному относиться к форварду, но стоит признать, что этот сезон — один из лучших в его карьере. Нападающий забил 17 голов, точно такое же количество мячей по итогу и у его напарника по команде Сердара Азмуна. И РПЛ звание лучшего бомбардира сезона отдала как раз таки иранцу, ведь он больше забил с игры.

У нас было здоровое и братское соперничество. Никакой разницы между моими 17 голами и Артёма. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры. Мои 17 и его 17 равны Сердар Азмун

Переживать Дзюбе не стоит. Он стал лучшим нападающим в сезоне по системе гол+пас (17+13) и лучшим ассистентом сезона (13 голевых передач). Правда, пришлось пройти ему и через испытание. Конфликт с фанатами "Спартака" был жарким и очень обсуждаемым, но футболист ответил всем своими действиями на поле.

Среди лучших игроков сезона можно отметить и нападающего тульского "Арсенала" Евгения Луценко. 33-летний форвард, которого многие клубы списали со счетов, наколотил 15 голов. Лучшим вратарём признали Александра Беленова из "Уфы". Он провёл 13 матчей на ноль. Столько же игр без пропущенных мячей у Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Юрия Дюпина ("Рубин"), но они провели больше игровых минут на поле, чем Беленов.

Отставки и новые тренеры

Самая громкая тренерская отставка произошла в московском "Локомотиве". После продолжительного конфликта с руководством клуба (Кикнадзе и Мещеряковым) ушёл из команды Юрий Сёмин. Легендарный тренер красно-зелёных даже отказался от всех почётных званий и дал несколько громких интервью. Основная причина непродления контракта, который закончился в мае, — "расхождение во взглядах на будущее клуба". Сменил его сербский специалист Марко Николич.

Знакомство Марко Николича с командой и интересные моменты тренировки – смотри новый #LOKO LIVE 🎥 pic.twitter.com/Uq1yV9lqBs — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 13, 2020

После 11-го тура Олег Кононов покинул "Спартак". Его место занял 34-летний немец итальянского происхождения Доменико Тедеско. Протеже Томаса Цорна, которого недавно уволил Леонид Федун, пока запомнился своим эмоциональным характером и дисквалификациями. Вообще "Спартак" в этом сезоне мотало из стороны в сторону, владелец "Спартака" ругался с судьями и обвинял во всём "Зенит". Красно-белые в итоге заняли седьмую строчку в турнирной таблице, а могло быть и хуже.

58' | Доменико Тедеско наблюдает за игрой из окна своего кабинета.#СпартакАхмат – 1:0 pic.twitter.com/T16MaLBsjf — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 15, 2020

Новый тренер появился и у столичного "Динамо". После 12-го тура подал в отставку Дмитрий Хохлов. Возглавил бело-голубых 39-летний Кирилл Новиков. Он уже много лет находится в клубе — работал с молодёжкой и входил в тренерский штаб основной команды. Своим шансом он воспользовался и привёл команду к шестому месту в турнирной таблице. Если "Зенит" выиграет Кубок России, динамовцы попадут в квалификацию Лиги Европы. Что уже будет большим праздником для них.

Одна из последних отставок произошла в Екатеринбурге — ушёл из "Урала" Дмитрий Парфёнов. Команда под его руководством не попала в еврокубки и выбыла из кубка страны. Изменения на тренерском мостике происходили и в "Рубине" (Леонид Слуцкий сменил Романа Шаронова), "Ахмате" (Игорь Шалимов сменил Рашида Рахимова), "Крыльях Советов" (Андрей Талалаев сменил Миодрага Божовича), "Арсенале" (Сергей Подпалый пока с приставкой "и.о" занял место Игоря Черевченко).

Скандалы, скандалы и ещё раз скандалы...

Вот на что был богат этот сезон, так это на скандалы. Перечислим самые громкие:

сага с переходом Александра Кокорина в аренду в "Сочи";

судейские скандалы, которые привели к смене руководителей и использованию VAR на каждом матче;

публичные споры Сёмина и гендира "Локо" Василия Кикнадзе;

фанаты, матерившие Дзюбу на матчах и сборной, и "Зенита";

"Сочи", отказавший "Ростову" в переносе матча из-за вспышки коронавируса — так мы узнали о вратаре Денисе Попове и других ростовских пацанах;

отсутствие спортивного принципа при отмене/переносе матчей при вспышках коронавируса в командах;

Валерий Карпин публично спорил с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным;

"Спартак" vs "Зенит", Федун vs Медведев — два клуба бурно выясняли отношения и в РПЛ, и в кубке страны.