"Это улёт, ребята". Люди с ампутациями прыгнули с парашютом в Подмосковье — видео

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Люди с ампутациями из разных регионов России совершили прыжки с парашютом в Подмосковье.

— Мы пригласили представителей 17 регионов нашей организации, которые совершали прыжки впервые. Это люди с ампутациями. Кто-то потерял конечности в горячих точках, кто-то — в авариях, кто-то — по заболеванию, у всех причины разные, однако они все очень активные и хотят жить дальше, — отметила председатель общероссийской общественной организации инвалидов "Опора" Елена Волохова.

Мужчины и женщины разных возрастов, лишившиеся рук и ног, доказали, что для спорта ограничений нет. Многие решились на этот шаг, чтобы преодолеть страхи и почувствовать свободу.

— Ты сюда приносишь уже другие эмоции. Приземлился, чувствуешь землю — это очень классно, — сказал один из участников Руслан Керимов.

Среди прыгнувших с парашютом также оказалась Маргарита Грачёва, которой в 2017 году муж отрубил кисти рук. Девушка отметила, что наслаждалась прыжком. За последнее время её поддержало огромное количество людей, поэтому "нельзя было раскисать", призналась она.

Ещё одна прыгунья Ирина Скачкова рассказала, что в результате ДТП 15-летней давности она лишилась ноги ниже колена. А её муж погиб на месте.

— Какое-то время жила просто для работы, для ребёнка. Не любила слово "инвалид", скрывала инвалидность, но потом начала заниматься спортом. Я уже знаю, что такое преодоление своих комплексов, это всё в голове, — уточнила она.