Опять "Юра, прости"? Crew Dragon — "чёрный лебедь" в российском космосе

По мнению эксперта, звёздное небо снова стало пространством жёсткой конкуренции, причём не только с американцами.
Ликование, не утихающее по ту сторону Атлантики, поневоле заставляет задуматься. В конце концов, пилотируемые полёты к Международной космической станции — можно сказать, часть повседневной жизни современного человечества. Но тут важно другое — первый за долгие девять лет полёт американских астронавтов на американском корабле, стартовавшем с американской земли.
Что произошло
2 августа 2020 года успешно завершилась пилотируемая орбитальная миссия Crew Dragon. Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен благополучно проработали на борту МКС 64 дня и наконец приводнились в капсуле Endeavour в Мексиканском заливе. Там поспокойнее — в Атлантике резвится ураган "Исаиас". Это было историческое приводнение — первое за 45 лет. До Crew Dragon американские астронавты садились на воду лишь в 1975 году после знаменитой миссии дружбы "Союз — Аполлон".
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Что это значит
Во-первых, что американцы больше не будут летать на "Союзах" и платить за это российской стороне солидные деньги — десятки миллионов долларов за каждого астронавта. Впрочем, недавно NASA на всякий случай всё-таки купило за 90 миллионов ещё один билет — для Кейт Рубинс. Она должна отправиться к МКС на корабле "Союз МС" вместе с россиянами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Рыжиковым 14 октября 2020 года.
Несмотря на успешность первого пилотируемого полёта Crew Dragon, NASA только предстоит провести всесторонний анализ и принять окончательное решение о сертификации транспортной системы SpaceX для полётов на орбиту. Но пока всё говорит о том, что решение будет положительным. И тогда на рынке космических полётов официально появится новый и весьма конкурентоспособный игрок. В SpaceX заявляют, что летать на их кораблях значительно дешевле, чем на "Союзах" — 55 миллионов долларов (против 90 на "Союзе", напомним).
Появился конкурент, который может с успехом заменить наши возможности и наши корабли. Конечно, это событие не очень для нас радостное. Всё-таки оставаться монополистом гораздо удобнее, чем с кем-то конкурировать. Но это жизнь, это рано или поздно должно было произойти
Александр Железняков
Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского
Япония уже воспользовалась выгодным предложением: астронавт Соити Ногути почти завершил подготовку к полёту на Crew Dragon, запланированному на конец сентября 2020 года. Компанию ему составят трое американских астронавтов: Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Шеннон Уокер.
Наверное, если мы будем продолжать коммерческую деятельность в сфере вывоза иностранцев на наших пилотируемых кораблях, мы вынуждены будем убавить свои запросы. Эта последняя цена (90 миллионов долларов за место) — это же не себестоимость, это стоимость. Возможно, будет снижение. И мы пойдём на меньшую сумму. Конечно, ниже себестоимости никто не будет продавать, но прибыль будет чуть поменьше
Александр Железняков
Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского
"Батут работает". Что значит полёт Crew Dragon для США и РоссииСтыковка есть. За океаном ликуют: наконец-то астронавты NASA отправились в космос на американском корабле, запущенном с американской земли.
"Один маленький спуск для человека и огромный плюх для человечества", — пишет о приводнении The Independent. Очевидно, имеется в виду движение американской космонавтики в сторону межпланетных перелётов. Кстати, Crew Dragon изначально заявляли как корабль в том числе для путешествий к Луне.
Crew Dragon имеет теплозащиту, которая обеспечивает вход в атмосферу со второй космической скорости, то есть при полёте к Луне, и при доработке он может быть использован для полётов к Луне
Александр Железняков
Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского
В любом случае SpaceX — официальный участник программы "Артемида", с помощью которой США намерены вернуть себе былую космическую славу. Она предусматривает строительство окололунной станции, а главное — высадку астронавтов на поверхности спутника в 2024 году. На сегодняшний день планируется, что четыре человека (в том числе будущая первая женщина на Луне) полетят на корабле "Орион", запущенном сверхтяжёлой ракетой Space Launch System. Однако параллельно в SpaceX сейчас создают лунную версию комплекса Starship, который, к слову, в том же 2024 году планируют запустить — ни больше ни меньше — к Марсу.
Битва за космос. Первая война на Луне может начаться уже до конца десятилетияНа одной стороне — Китай и Россия, на другой — США и страны НАТО.
А что же Россия?
За последние годы у нас не было особо значимых достижений в космонавтике. "Ангара" один раз слетала и уже шесть лет ждёт своего второго полёта, модуль "Наука" дай бог в следующем году смогут запустить, лунные наши станции всё дорабатываются и перерабатываются, но тоже не летают
Александр Железняков
Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского
А между тем существуют где-то во Вселенной Российская лунная программа и, в частности, корабль "Орёл" (бывшая "Федерация"), а также проект сверхтяжёлой ракеты "Енисей", которая должна будет сначала облететь вокруг Луны, а затем и доставить к поверхности первых космонавтов. В разное время глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что отечественный сверхтяж будет возить на Луну модули будущей базы, а в перспективе полетит к Марсу и даже к Юпитеру. На деле в марте 2020 года только началась сборка ракеты.
Хорошие новости из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс": это уже изготовленные обечайки баков и другие детали конструкций новой ракеты "Союз-5". Собраны корпуса межбаковых отсеков блоков первых ступеней для огневых, динамических и статических испытаний. Пошла работа! pic.twitter.com/DhWtNaxrGI— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) March 18, 2020
Юра, мы ещё не всё! Россия могла строить многоразовые ракеты раньше Илона МаскаВ 2011 году многоразовая ракета "Россиянка" могла стать основной перспективой отечественной космонавтики. Но руководство "Роскосмоса" сделало ставку на "Ангару". В России задолго до SpaceX разработали сразу несколько проектов, которые предусматривали возвращение первой ступени или даже всей ракеты целиком.
Что касается "Орла", то его главный конструктор Игорь Хамиц уверен, что корабль подходит и для полёта к Марсу. По мнению академика космонавтики Александра Железнякова, у отечественного "Орла" действительно есть преимущества перед американским "Орионом".
"Орион" рассчитан исключительно на лунную программу, он не приспособлен к полётам на околоземную орбиту, то есть его нельзя использовать для доставки астронавтов к МКС. В этом его минус. Наш "Орёл" разрабатывается так, чтобы и к МКС летать, и на Луну потом летать. С другой стороны, как раз благодаря тому, что "Орион" сосредоточен на лунной программе, у него больше возможностей для межпланетных путешествий
Александр Железняков
Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского
А вот какого преимущества у отечественного корабля точно нет, так это скорости постройки. Первый полёт "Орла" на Луну намечен лишь на 2028 год. Более того, Россия рискует оказаться даже не второй на Луне, а третьей.
У китайцев уже есть прототип пилотируемого корабля, который способен лететь к Луне, они его в мае успешно испытали. Они могут даже и американцев опередить. Я, вообще говоря, ставлю на них. Они свои достижения особо не афишируют и тем не менее продолжают работать
Александр Железняков
Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского
Ясно одно: Crew Dragon — не просто новый игрок на космическом рынке. Настоящая игра начнётся на другой площадке — за пределами околоземного пространства. И России придётся очень постараться, чтобы не проиграть.