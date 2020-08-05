Опять "Юра, прости"? Crew Dragon — "чёрный лебедь" в российском космосе

По мнению эксперта, звёздное небо снова стало пространством жёсткой конкуренции, причём не только с американцами.

Ликование, не утихающее по ту сторону Атлантики, поневоле заставляет задуматься. В конце концов, пилотируемые полёты к Международной космической станции — можно сказать, часть повседневной жизни современного человечества. Но тут важно другое — первый за долгие девять лет полёт американских астронавтов на американском корабле, стартовавшем с американской земли.

Что произошло

2 августа 2020 года успешно завершилась пилотируемая орбитальная миссия Crew Dragon. Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен благополучно проработали на борту МКС 64 дня и наконец приводнились в капсуле Endeavour в Мексиканском заливе. Там поспокойнее — в Атлантике резвится ураган "Исаиас". Это было историческое приводнение — первое за 45 лет. До Crew Dragon американские астронавты садились на воду лишь в 1975 году после знаменитой миссии дружбы "Союз — Аполлон".

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Что это значит

Во-первых, что американцы больше не будут летать на "Союзах" и платить за это российской стороне солидные деньги — десятки миллионов долларов за каждого астронавта. Впрочем, недавно NASA на всякий случай всё-таки купило за 90 миллионов ещё один билет — для Кейт Рубинс. Она должна отправиться к МКС на корабле "Союз МС" вместе с россиянами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Рыжиковым 14 октября 2020 года.

Несмотря на успешность первого пилотируемого полёта Crew Dragon, NASA только предстоит провести всесторонний анализ и принять окончательное решение о сертификации транспортной системы SpaceX для полётов на орбиту. Но пока всё говорит о том, что решение будет положительным. И тогда на рынке космических полётов официально появится новый и весьма конкурентоспособный игрок. В SpaceX заявляют, что летать на их кораблях значительно дешевле, чем на "Союзах" — 55 миллионов долларов (против 90 на "Союзе", напомним).

Появился конкурент, который может с успехом заменить наши возможности и наши корабли. Конечно, это событие не очень для нас радостное. Всё-таки оставаться монополистом гораздо удобнее, чем с кем-то конкурировать. Но это жизнь, это рано или поздно должно было произойти Александр Железняков Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского

Япония уже воспользовалась выгодным предложением: астронавт Соити Ногути почти завершил подготовку к полёту на Crew Dragon, запланированному на конец сентября 2020 года. Компанию ему составят трое американских астронавтов: Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Шеннон Уокер.

Наверное, если мы будем продолжать коммерческую деятельность в сфере вывоза иностранцев на наших пилотируемых кораблях, мы вынуждены будем убавить свои запросы. Эта последняя цена (90 миллионов долларов за место) — это же не себестоимость, это стоимость. Возможно, будет снижение. И мы пойдём на меньшую сумму. Конечно, ниже себестоимости никто не будет продавать, но прибыль будет чуть поменьше Александр Железняков Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского

"Один маленький спуск для человека и огромный плюх для человечества", — пишет о приводнении The Independent. Очевидно, имеется в виду движение американской космонавтики в сторону межпланетных перелётов. Кстати, Crew Dragon изначально заявляли как корабль в том числе для путешествий к Луне.

Crew Dragon имеет теплозащиту, которая обеспечивает вход в атмосферу со второй космической скорости, то есть при полёте к Луне, и при доработке он может быть использован для полётов к Луне Александр Железняков Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского

В любом случае SpaceX — официальный участник программы "Артемида", с помощью которой США намерены вернуть себе былую космическую славу. Она предусматривает строительство окололунной станции, а главное — высадку астронавтов на поверхности спутника в 2024 году. На сегодняшний день планируется, что четыре человека (в том числе будущая первая женщина на Луне) полетят на корабле "Орион", запущенном сверхтяжёлой ракетой Space Launch System. Однако параллельно в SpaceX сейчас создают лунную версию комплекса Starship, который, к слову, в том же 2024 году планируют запустить — ни больше ни меньше — к Марсу.

А что же Россия?

За последние годы у нас не было особо значимых достижений в космонавтике. "Ангара" один раз слетала и уже шесть лет ждёт своего второго полёта, модуль "Наука" дай бог в следующем году смогут запустить, лунные наши станции всё дорабатываются и перерабатываются, но тоже не летают Александр Железняков Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского

А между тем существуют где-то во Вселенной Российская лунная программа и, в частности, корабль "Орёл" (бывшая "Федерация"), а также проект сверхтяжёлой ракеты "Енисей", которая должна будет сначала облететь вокруг Луны, а затем и доставить к поверхности первых космонавтов. В разное время глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что отечественный сверхтяж будет возить на Луну модули будущей базы, а в перспективе полетит к Марсу и даже к Юпитеру. На деле в марте 2020 года только началась сборка ракеты.

Хорошие новости из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс": это уже изготовленные обечайки баков и другие детали конструкций новой ракеты "Союз-5". Собраны корпуса межбаковых отсеков блоков первых ступеней для огневых, динамических и статических испытаний. Пошла работа! pic.twitter.com/DhWtNaxrGI — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) March 18, 2020

Что касается "Орла", то его главный конструктор Игорь Хамиц уверен, что корабль подходит и для полёта к Марсу. По мнению академика космонавтики Александра Железнякова, у отечественного "Орла" действительно есть преимущества перед американским "Орионом".

"Орион" рассчитан исключительно на лунную программу, он не приспособлен к полётам на околоземную орбиту, то есть его нельзя использовать для доставки астронавтов к МКС. В этом его минус. Наш "Орёл" разрабатывается так, чтобы и к МКС летать, и на Луну потом летать. С другой стороны, как раз благодаря тому, что "Орион" сосредоточен на лунной программе, у него больше возможностей для межпланетных путешествий Александр Железняков Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского

А вот какого преимущества у отечественного корабля точно нет, так это скорости постройки. Первый полёт "Орла" на Луну намечен лишь на 2028 год. Более того, Россия рискует оказаться даже не второй на Луне, а третьей.

У китайцев уже есть прототип пилотируемого корабля, который способен лететь к Луне, они его в мае успешно испытали. Они могут даже и американцев опередить. Я, вообще говоря, ставлю на них. Они свои достижения особо не афишируют и тем не менее продолжают работать Александр Железняков Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского