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Таксист в Крыму высадил семью с маленькой дочкой в чистом поле из-за политических взглядов

Им на помощь пришли проезжающие мимо трактористы.

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Фото © Pixabay

В Крыму водитель такси не сошёлся в политических взглядах со своими пассажирами — молодой семейной парой из Москвы с годовалым ребёнком — и высадил их в чистом поле на жаре. Об этом журналистам "Комсомольской правды" рассказали сами герои истории.

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Специально просили диспетчера прислать автомобиль с детским креслом, кондиционером и всеми удобствами: ребёнок же маленький, да и ехать далеко. Машину подали в нужное время, но ни детского кресла, ни вместительного багажника там не оказалось, — рассказала изданию супруга.

Когда же поездка началась, то водитель активно начал интересоваться у пары о том, как проходит их поездка, а главное, в какую сумму она обходится. Когда же он "по копейкам" посчитал их отпуск, то начал возмущаться, что "при Украине было лучше", а все проблемы, которые свалились на его долю, — это вина его пассажиров с их ребёнком.

Отец семейства попросил прекратить возмущения и убавить мощность кондиционера, чтобы ребёнка не продуло, водитель и вовсе "резко изменился в лице, замолчал и грубо сказал, что хорошо должно быть только ему, он же везёт". В конечном итоге семья решила покинуть автомобиль, на что водитель выскочил из-за руля на обочине, вышвырнул их вещи и уехал.

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Мы в пустом поле. Жара. Рядом ничего, даже связи нет, то есть дозвониться и вызвать ещё такси не вариант. Нашим спасением стали трактористы, которые увидели нас и остановились, — вспоминает девушка.

По стечению обстоятельств сам тракторист в прошлом также занимался частным извозом, и, увидев бедственное положение семейной пары с малышом, не мог не остановиться. Пока он вызывал другой автомобиль, на улице уже стемнело, однако это не помешало семье прибыть к месту назначения.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве таксист распылил перцовый баллончик на пассажира и украл у него рюкзак.

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