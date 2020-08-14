Молодой художник из Подмосковья рассказал, как добился личной встречи с Билли Айлиш

Художник из подмосковного Подольска, известный тиктокер Владислав Яшин смог покорить своим творчеством сердце самой Билли Айлиш и добиться личной встречи со звездой. Об этом он рассказал телеканалу "360". По словам Яшина, весь секрет в том, что современным художникам не нужны ни просторные мастерские, ни выставочные залы. TikTok, Instagram и другие соцсети заменили им Лувры и Третьяковки.

Собственно, в соцсетях работы Влада и увидел менеджер американской певицы. Он связался с молодым художником и попытался купить его работу, но эмоции для юного мастера оказались важнее, чем деньги, поэтому он настоял на личной встрече со звездой, чтобы вручить ей картину.

Однако портреты звёзд далеко не предел мечтаний подмосковного таланта.

— Я боюсь, что они не ценят меня как самостоятельного художника, а любят только потому, что рисую известных, — говорит Влад и анонсирует свой новый шедевр.

По предварительным данным, это будет автопортрет.