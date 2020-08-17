Один проследил, второй облил кислотой. Задержаны напавшие на замдиректора хлебокомбината

Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Полицейские задержали двух уроженцев Башкирии по подозрению в нападении на заместителя гендиректора Ивантеевского хлебокомбината. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.

— Один из злоумышленников следил за потерпевшей в магазине, другой ждал возле её автомобиля. Когда женщина вернулась из торгового центра и подошла к своей машине, поджидавший мужчина облил её, предположительно, кислотой, после чего сообщники скрылись на арендованной иномарке, — рассказала Петрова.

Подозреваемые были ранее судимы. Одного из них задержали в подмосковном Королёве, другого — в Челябинской области и оттуда доставили в Москву самолётом. Последний утверждает, что 3 августа "подвозил" друга в Пушкино и ходил с ним по торговому центру, "ни за кем не следил". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.