Финляндия заявила о закрытии границы для 10 стран

С 24 августа Финляндия закрывает границу для ряда стран из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщает РИА "Новости".

— Будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между Финляндией и Исландией, Грецией, Мальтой, Германией, Норвегией и Данией, — цитирует агентство сообщение правительства страны.

Отмечается, что ограничения вводятся также для Ирландии, Кипра, Сан-Марино и Японии. В правительстве добавили, что уровень заболеваемости в Италии, Литве, Словакии и Эстонии превышал восемь, но не достигал десяти за 14 дней.

Ранее сообщалось, что граница между Финляндией и Россией будет закрыта до 25 августа. Условия для снятия ограничений на границе с тем или иным государством — снижение показателя заболеваемости коронавирусом до восьми случаев заражения на сто тысяч человек в течение четырнадцати дней.