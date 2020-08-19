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Финляндия заявила о закрытии границы для 10 стран

Помимо ряда европейских государств есть также Япония.

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Фото © Pixabay

С 24 августа Финляндия закрывает границу для ряда стран из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между Финляндией и Исландией, Грецией, Мальтой, Германией, Норвегией и Данией, — цитирует агентство сообщение правительства страны.

Отмечается, что ограничения вводятся также для Ирландии, Кипра, Сан-Марино и Японии. В правительстве добавили, что уровень заболеваемости в Италии, Литве, Словакии и Эстонии превышал восемь, но не достигал десяти за 14 дней.

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Вирус состоит из шипа и гибкого стебля, которые покрыты защитной оболочкой от антител.

Ранее сообщалось, что граница между Финляндией и Россией будет закрыта до 25 августа. Условия для снятия ограничений на границе с тем или иным государством — снижение показателя заболеваемости коронавирусом до восьми случаев заражения на сто тысяч человек в течение четырнадцати дней.

За последние сутки в РФ было зафиксировано 4828 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них у 25,5% не было клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

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