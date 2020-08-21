В Кремле прокомментировали возможность лечения Навального за рубежом

В Кремле не получали обращений с просьбой содействовать в переводе Алексея Навального, госпитализированного с признаками отравления в Омске, на лечение за рубеж. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Врач оценил состояние Навального. Говорить о транспортировке из Омска пока рано — видеоУтром был проведён большой консилиум с участием специалистов из Москвы.
— Как таковое мы не получали, мне неизвестно, по крайней мере. Были только сообщения в соцсетях. Но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия, — рассуждает представитель Кремля.
Песков отметил, что для оценки возможности транспортировки оппозиционера важно услышать мнение медиков, которые уже присоединились к консилиуму и имели возможность ознакомиться с анализами. По его словам, это вопрос "исключительно медицинского решения".
Навального хотят вывезти на лечение в Германию. Российские медики предупреждают: это опасноСостояние комы и аппарат ИВЛ создают дополнительные риски для транспортировки.
— Что касается перевозки по воздуху, лечащий врач, который ответственен за состояние здоровья, придерживается точки зрения, что больному стало плохо в самолёте после набора высоты, поэтому он считает, что перевозка по воздуху невозможна, она может угрожать здоровью, — напомнил Песков.
Как ранее сообщал Лайф, Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения.