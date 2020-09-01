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Расчленёнка в день рождения. Жителя ЯНАО убили из-за громкой музыки

Его захоронили в заброшенном доме.

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Фото © Pixabay

Житель города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе был убит во время празднования своего дня рождения.

По данным следствия, 45-летний мужчина ушёл из дома и пропал. Как выяснилось, он отмечал праздник вместе со знакомыми. Компания, как водится в дни рождения, включила громкую музыку. Это разозлило соседа. Именинник вышел с ним поговорить, но спокойной беседы не вышло — и они поругались.

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33-летний подозреваемый жестоко избил мужчину, а затем, видя, что тот скончался, с целью сокрытия следов преступления расчленил тело погибшего и захоронил в заброшенном доме, — сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге расчленили рэпера Энди Картрайта. На допросе его жена рассказала, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото.

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