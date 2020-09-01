Расчленёнка в день рождения. Жителя ЯНАО убили из-за громкой музыки

Житель города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе был убит во время празднования своего дня рождения.

По данным следствия, 45-летний мужчина ушёл из дома и пропал. Как выяснилось, он отмечал праздник вместе со знакомыми. Компания, как водится в дни рождения, включила громкую музыку. Это разозлило соседа. Именинник вышел с ним поговорить, но спокойной беседы не вышло — и они поругались.

— 33-летний подозреваемый жестоко избил мужчину, а затем, видя, что тот скончался, с целью сокрытия следов преступления расчленил тело погибшего и захоронил в заброшенном доме, — сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.