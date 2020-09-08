Убийца крылатых ракет. Почему комплекс "Тунгуска" прозвали "малюткой-мясорубкой"

По меркам армии зенитный комплекс прожил целую жизнь, но выходить на пенсию "Тунгуска" явно не собирается.

8 сентября 1982 года на вооружение сухопутных войск СССР приняли один из самых известных зенитных комплексов в мире. 2К22 "Тунгуска" стал наследником легендарной "Шилки" — комплекса с четырьмя огромными зенитными автоматами, который в США прозвали "резаком".

После того как о новом оружии узнали на Западе, "Тунгуска" получила не менее зловещее, чем у предшественника, прозвище Hatchet (Большой нож). Так самоходный комплекс назвали неслучайно — темп стрельбы двух зенитных автоматов приближается к 5 тыс. выстрелов в минуту. Этого достаточно, чтобы "распилить" самолёт или вертолёт с расстояния в пару километров.

Но огромные 30-мм пушки — последний рубеж обороны перед авиацией. Главный калибр "Тунгуски" — управляемые ракеты. В последней и самой современной версии комплекс получил доработанные ракеты. Их особенность — боевая часть, состоящая из заострённых стальных прутьев, которые вылетают из контейнера на огромной скорости и могут порвать обшивку любого самолёта.

В состав батареи прикрытия обычно включают от шести до восьми комплексов 2К22 "Тунгуска". Эти машины, как и их более продвинутые "братья" — комплексы "Панцирь", могут как защищать войсковые объекты во время боевых действий, так и способны прикрывать стратегически важные объекты.

Последняя версия комплекса наряду с улучшенным вооружением получила и переработанную РЛС. Теперь "Тунгуска" может обнаруживать цели на удалении более 10 километров и поражать их на дальности до восьми километров. Это относится как к самолётам и вертолётам противника, так и к крылатым ракетам, поражать которые большинство зарубежных комплексов не может.

Отличительная черта "Тунгуски" — способность организовать "огненную стену". В режиме автоматической стрельбы комплекс каждую секунду отправляет к цели 80 снарядов. Скорость каждого из них на 150 километров больше, чем максимальная скорость пассажирского авиалайнера.

Как и знаменитый "предок", 2К22 может использоваться и для наземных операций. ЗСУ 23-4 "Шилка" советские военные использовали во Вьетнаме и Афганистане, а "Тунгуска" переняла весь набор осколочно-фугасной ДНК, необходимой для демонтажа зданий любых размеров. Два автомата комплекса могут выпустить весь боекомплект всего за 25 секунд — этого будет достаточно, чтобы превратить здание, в котором укрылся противник, в груду обломков и пыли.

Долгое время характеристики комплекса были засекречены, а на экспорт поставлялись версии с заниженной дальностью обнаружения целей и стрельбы. Поставки комплексов "Тунгуска" жёстко регламентировались, однако в 2019 году Мьянма внезапно купила на Украине ЗРПК "Тунгуска". При этом ни до покупки, ни после в небольшом государстве аналогичных комплексов не появлялось.