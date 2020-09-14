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Британец чуть не лишился руки во время побега из плена в борделе

Полиция задержала предполагаемых похитителей.

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Фото © Mirror

Жители одной из улиц британского городка Гримсби были шокированы, когда услышали сильный грохот бьющегося стекла и крики о помощи, а затем увидели бегущего по дороге голого мужчину, руки которого были в крови. Об этом сообщает Mirror.

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Самому младшему из погибших всего год, старшему — восемь лет.

Его рука выглядела так, как будто она была сломана, везде были порезы, — рассказала журналистам жительница улицы.

Как сообщили в полиции, сообщения о том, что пострадавший нёс в руке отрубленную конечность, не соответствуют действительности. По их данным, мужчина сбежал из "публичного дома", где его насильно удерживали и избивали.

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Евгений нашёл себе на вечер спутницу в Сети и просто перевёл деньги.

По подозрению в причастности к похищению были задержаны двое мужчин, в настоящий момент ведётся следствие. По версии правоохранителей, это был "единичный" инцидент и повторения подобного в будущем не ожидается.

Ранее Лайф сообщал, что в аэропорту Киева был задержан гражданин США, который задушил многодетную проститутку и пытался сбежать.

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