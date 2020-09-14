Британец чуть не лишился руки во время побега из плена в борделе

Жители одной из улиц британского городка Гримсби были шокированы, когда услышали сильный грохот бьющегося стекла и крики о помощи, а затем увидели бегущего по дороге голого мужчину, руки которого были в крови. Об этом сообщает Mirror.
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— Его рука выглядела так, как будто она была сломана, везде были порезы, — рассказала журналистам жительница улицы.
Как сообщили в полиции, сообщения о том, что пострадавший нёс в руке отрубленную конечность, не соответствуют действительности. По их данным, мужчина сбежал из "публичного дома", где его насильно удерживали и избивали.
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По подозрению в причастности к похищению были задержаны двое мужчин, в настоящий момент ведётся следствие. По версии правоохранителей, это был "единичный" инцидент и повторения подобного в будущем не ожидается.
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